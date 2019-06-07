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「喝」與「不喝」？12個解答給愛喝咖啡又擔心很多的你！

2019-06-07 10:16聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝紀雋妍】

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Q:為什麼喝咖啡可以提神？

大家都知道咖啡裡的「咖啡因（Caffeine）」有使人提神、亢奮的作用，但有沒有想過為什麼一杯小小的咖啡卻可以提供這麼多能量呢？這要從人為什麼會想睡開始說起。

「腺核苷（Adenosine）」是一種可以抑制神經傳導的物質，當它開始釋放時人就會想睡。而咖啡因的化學結構剛好長得跟腺核苷相似，如果我們攝取咖啡因，身體裡的接收器就會收到令人提神的咖啡因，而不是讓人產生睏意的腺核苷。尤其，當腺核苷受到阻礙的時候，就會向腎上腺發出信號，使其產生腎上腺素；同時，像多巴胺這類刺激物質也會更加活躍，當這些機制同時作用就會使得身體呈現「派對」狀態。所以並非是咖啡因提供人體能量，而是使神經傳導產生變化。

若想提神，必須在感到疲倦之前就喝咖啡，讓咖啡因提早去卡位，才能發揮醒腦的作用。不過，也有人喝了咖啡照樣倒頭大睡，那可能是因為基因不同使得身體中的接收器對咖啡因不敏感，腺核苷不會被取代，因此無法發揮提神的功能。

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Q:喝咖啡會不會骨質疏鬆？

有傳言指出，咖啡裡的草酸和咖啡因會影響鈣質吸收，但以科學角度分析，咖啡裡的草酸含量極低、甚至比平常常吃的波菜更低，每100克咖啡約僅有0.9毫克的草酸；也沒有研究證實咖啡因會影響吸收鈣質的維生素D。

不過值得注意的是，咖啡因確實有可能會讓骨鈣釋放到血鈣當中。但研究也指出，若是鈣質攝取足夠的人，就能夠抵銷這個狀況，也就是說真正導致骨質疏鬆的關鍵是平常鈣質攝取不足。據國民健康署建議，每日乳製品攝取量為1.5～2杯240毫升的牛奶。因此，建議除了從日常飲食提升鈣質攝取量，在買咖啡時也可以選擇添加奶類的口味，讓喝咖啡的同時也能補鈣。

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Q:喝咖啡會什麼牙齒會變黃？

當牙齒琺瑯質有裂痕時，就容易讓咖啡色素附著在牙齒表面上。且飲用咖啡會減少唾液分泌，而唾液是預防蛀牙的重要物質，因此咖啡本身也可能會讓牙齒失去保護層，而更容易染黃牙齒。但因為咖啡色素是屬於外因性染色，所以可以在飲用時使用吸管、喝完咖啡以白開水漱口、刷牙，在短時間內降低色素對牙齒的影響。

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Q:一天能喝幾杯咖啡？

根據美國公告的《2015-2020年美國飲食指南》中指出，咖啡因建議攝取量約400毫克以內。以台灣便利商店咖啡為例，中杯美式的咖啡因含量約在100～200毫克之間，也就是一天可飲用量介於2～4杯內。而每一杯咖啡中的咖啡因會因為烘焙方式、沖泡時間而異，因此難以計算出精準的數量。

需要特別小心的是，日常生活中可能還會飲用茶、可可、可樂、能量飲料等含咖啡因的飲品，需併入計算。

雖然有研究指出咖啡有助於降低心血管疾病及神經退化疾病的風險，但因各種研究的結果分歧，且對於每個人的適用性不同，因此不建議沒有飲用習慣的人為此開始喝咖啡。另外，還需注意若飲用添加奶油或糖的咖啡，可能會造成多餘的油脂及糖份攝取。

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Q:咖啡含有丙烯醯胺，需要擔心嗎？

1994年世界衛生組織國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer，簡稱IARC）將丙烯醯胺歸類「可能會造成人類癌症之致癌物」，而咖啡正是含有此物質的食品，因此引起大眾的疑慮。事實上，除了咖啡以外，任何含有天門冬醯胺及還原糖的澱粉類食物，經過120度以上的烘烤或油炸都有可能產生丙烯醯胺，全世界上舉凡炸烤馬鈴薯製品、麵包甚至黑糖等7000種食品都囊括在內。

且丙烯醯胺目前只在動物實驗中被證實具致癌性，但尚未被證實對人體有致癌性，只能說具有「可能性」。根據衛福部公告「食品中丙烯醯胺指標值」顯示烘焙咖啡為450μg/kg；即溶咖啡為900μg/kg，而目前世界上僅有美國加州公佈每日攝取上限為140μg/kg bw，換算下來若體重為60公斤的人，要食用18.6公斤的烘焙咖啡或9.3公斤的即溶咖啡才有可能超標，因此民眾不用過度擔心。

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Q:孕婦可不可以喝咖啡？

研究顯示，孕婦攝取過多咖啡因確實會提高流產或胎兒猝死的風險。而且咖啡因會透過胎盤進入胎兒體內，可能使孩子未來容易有焦躁的症狀、生長遲緩、代謝異常，且對於血糖、血壓的控制也有影響。不過網路上流傳孕婦喝咖啡會造成畸形兒，目前還沒有研究證實。

根據衛福部的孕婦健康手冊，確實建議孕婦應盡量減少或避免攝取咖啡因。而根據世界衛生組織的建議，孕婦每天咖啡因攝取不可超過300毫克（約1.5杯便利商店中杯咖啡）。雖然咖啡香濃的滋味讓人欲罷不能，但孩子的健康只有一次，建議準媽媽在孕期還是忌口為上。至於喝咖啡是否讓胎兒膚色變黑的傳言，膚色基本上是由基因控制，飲用咖啡不並不會改變膚色。

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