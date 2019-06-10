4成民眾每天1杯咖啡「拿鐵」以45.7%支持度居冠！

2019-06-10 11:58 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝蔡幸儒】

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《食力》於2019年5月9日至5月16日舉辦「咖啡迷們，你『啡』誰不可？！」，根據調查結果顯示，有51.32%調查民眾喝咖啡的主要訴求是為「提神醒腦」！然而在咖啡館產業競爭激烈的台灣市場消費者對於咖啡的消費力與偏好又主要是哪些呢？

超商咖啡價格帶 5成民眾願意買單

在購買「現煮咖啡」所願意花費的金額調查上可以觀察到，有56.07％的民眾願意以51～100元的價格購買咖啡，而101～150元的價格區間帶也有20.66％的民眾願意花錢購買。而若以民眾意願花費在咖啡的價格帶做推估，也可大致發現51～100元的價位也正巧是一般超商咖啡的定價，可見在超商對於咖啡的定價策略上與普遍消費者願意接受的價格區間也是相當地接近。

此外，為追求現煮咖啡的風味品質，也有少數民眾願意花費200元以上價格購買咖啡，但整體而言目前超商咖啡的定價仍是普遍大眾可以接受的價格！

4成以上民眾每天1杯咖啡！拿鐵仍是大眾最愛

而隨著台灣咖啡風潮的盛行與超商咖啡、連鎖咖啡館的林立，喝咖啡漸漸的也成為消費者生活的一部份。在此次消費者咖啡飲用習慣調查中也可發現到，在有飲用咖啡習慣的民眾中，有37.27%的人每天1杯咖啡，此外更有9.91%的民眾每天喝到2杯！而此次調查範圍僅限於現煮咖啡做調查，若擴大將罐裝咖啡產品一併納入，民眾飲用咖啡的頻率仍有上升的空間！

在超商、連鎖咖啡館、獨立經營咖啡館三方，不斷推陳出新推出新口味單品咖啡與花式咖啡的現在，有45.7%的人喜歡的咖啡口味仍是含牛奶成分的「拿鐵」，其次才為美式咖啡。而根據台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪表示「拿鐵毫無疑問還是未來咖啡產品中的主流，在全世界不管哪個咖啡館都是這個樣子。」而牛奶不但可以增加滑順的口感，咖啡烘焙出的焦香氣與牛奶香甜感的交互加成，在一杯熱拿鐵中你完全都能體會！

而一般除了拿鐵外，卡布奇諾、摩卡、瑪奇朵、白咖啡中都會使用到牛奶，但隨著台灣咖啡產業的興盛，對於牛乳的需求勢必增加。然而台灣牛乳產量約在37萬公噸至40萬公噸，因為受限土地面積、人力的關係，短期內很難有大幅度的成長！為填補台灣牛乳不足產量，未來進口液態奶、冰磚奶的需求也勢必跟著增加！

解咖啡「癮」自己來！ 量販店經濟實惠成首選

此外，除了現煮咖啡，現在也有許多民眾為解「咖啡癮」而選擇自行沖煮，而有35.14%的民眾採買咖啡豆、粉時，仍以量販店為主要購買地點，選擇至獨立經營咖啡館採買的民眾則佔31.15%，可見除了量販店經濟實惠的咖啡產品外，消費者對於主打風味和品質的獨立經營咖啡館產品也有一定的黏著度！

而以目前消費者對於咖啡的飲用習慣及偏好來說，可預見整體咖啡館產業的發展將會持續提升，對於乳品產業與咖啡零售的市場的需求也將不斷擴大！

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