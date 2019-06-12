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方便、高CP值打趴一般咖啡館！52.7%民眾首選超商現煮咖啡

2019-06-12 08:00聯合新聞網 食力Foodnext

撰文／編輯部

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全家Let's Café旗艦店三大特色：單品豆、「手沖感」咖啡機、專業餐食。（圖片來源：全家便利商店提供）

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7-ELEVEN耗時一年多，打造全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館。（圖片來源：7-ELEVEN提供）

《食力》於2019年5月9日至5月16日舉辦問卷調查「咖啡迷們，你『啡』誰不可？！」，共計1293人填答。根據調查結果顯示，在包含便利商店（包含CITY CAFE、Let's Café、 Hi Café、OK Cafe）、連鎖咖啡店（星巴克、路易莎、Cama、85度C等等）、獨立經營咖啡館、其他（自行沖煮等等）中，便利商店獲得52.7%支持，為民眾最常夠買「現煮咖啡」的地點。面對街上的咖啡館一家一家地開，超商的咖啡是如何脫穎而出，獲得最多消費者支持的呢？

走到哪都有！方便快速又不受限時段！

4大便利商店附有現煮咖啡的店數目前已經逼近1萬1千家，充分利用了大街小巷都有便利商店的特性，名副其實「整個城市都是我的咖啡館」。而影響民眾選擇超商購買現煮咖啡的主要因素為「方便購買」，佔了74.28%。

消費者在上班途中所遇到已經營業、順路的店家，就是便利商店了！隨時都可以享受到新鮮現煮研磨的咖啡，且花不到1分鐘就能立刻喝到，對於民眾來說是再方便不過的事，因此很多人最常選擇購買的就是便利超商的咖啡。

全國高達5400家，65%民眾選CITY CAFE！

平價咖啡市場蓬勃發展，各家便利商店都瞄準黑金商機，大舉攻佔現煮咖啡市場的大餅，其中以7-ELEVEN的CITY CAFE店數佔據最多，高達5400家，且仍舊持續地在增長中。

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7-ELEVEN的密度是全台之冠，使得CITY CAFE佔有極大的優勢，而挾著這股店數冠軍的氣勢，《食力》的問卷調查結果也顯示最多人選擇的超商咖啡就是CITY CAFE，共65.28%的人表示最常選購！除了門市據點的優勢強大，在代言人桂綸鎂的加持下，讓CITY CAFE成功打造品牌形象，深刻影響了每個上班族，逐漸讓CITY CAFE成為大家心中購買現煮咖啡的首選。

不只是便利商店，邁向超商咖啡館！

消費者的口味越趨刁鑽，便利商店也推出各式單品、精品咖啡，像是萊爾富Hi Café推出單一產區莊園咖啡，是源自中美洲瓜地馬拉四大火山產區之一的阿蒂特蘭湖產區「祈願莊園」咖啡豆，而OK mart也與UCC啟動品牌合作，聯名企劃「醇品咖啡」。

統一超商更打造了全新的店型「Big7」，結合旗下自創之精品咖啡館「!+? CAFE RESERVE」品牌，是一個合併手沖咖啡、書店的複合式便利商店，決心搶攻精品咖啡客群！全家便利商店同樣也擁有「Let’s Café旗艦店」，以咖啡館的模式經營並提供單價較高的單品咖啡，店內的裝潢色調甚至採用近期清宮劇爆紅的「莫蘭迪」色調，非常適合在那裡享受優雅的下午茶。

這改變讓便利商店的咖啡變得不只是一杯普通的咖啡，原本明明是附屬於店內底下的產品，躍升成為店面主角！在這波精品咖啡的新浪潮，龍頭超商做出全新的策略性調整也變得能夠更吸引大家前往消費！

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咖啡館便利商店超商

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