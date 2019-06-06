地下化削減逛街人潮 台科大學生賦予士林夜市新想像

2019-06-06 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台科大建築系學生重新設計知名觀光景點，規畫打造士林夜市、龍山寺前廣場與地下街、台南沙卡里巴市場。台灣科技大學建築系今日起於松山文創園區舉辦畢業展，展出57件作品，關懷在地文化及社區，除了打造實體模型展示，更結合VR虛擬實境帶領觀眾走進建築，展現十足創意。

參展學生鄭子原以士林夜市為基地設計全新建築，建築中融入攤販、地面公園、露天劇場、住戶空間、社區中心、運動中心等機能，讓當地民眾及觀光客都能享受士林夜市。

鄭子原說，夜市文化是台灣的特色，士林夜市更是國際知名的代表。但隨著士林夜市地下化，似乎越來越少當地人會去夜市遊憩。為了重新平衡觀光、當地文化、在地人的關係，設計出融合各項機能的新建物，賦予士林夜市新的想像。

參展學生黃于芩觀察到龍山寺地下街使用效率不佳，無法與捷運站出口相連通的問題，提出龍山寺地下街商場改造計畫，將原有地下街及地面廣場改為斜坡式地景公園，穿越公園即可到達龍山寺，公園也和戲院文化館結合，保留傳統戲曲文化。

黃于芩表示，萬華艋舺歷史悠久，不論在信仰或是交通方面都非常重要，然而位於此樞紐的龍山寺周邊交通卻不盡理想，要進到龍山寺參拜往往需要繞行一大圈才能抵達，因此希望將這個區域重新設計，讓空間更具實用性，提升交通便利性，也讓街景更美觀，同時展現出當地的歷史文化內涵。

參展學生黃莉芳成長於台南，他針對台南海安路地下以及旁邊的沙卡里巴市場進行重建計畫，將現為地下停車場的海安路地下改造成共融式遊樂場，改建高達六米通風塔成為攀岩場及溜滑梯等設施，並將遊樂場與市場連通，重新活絡沙卡里巴市場。

黃莉芳說，還記得小時候沙卡里巴市場很熱鬧，裡頭除了有小吃店，也有服飾修改店及電影院，可惜後來市場漸漸沒落。為了幫助沙卡里巴市場回到記憶中的繁榮景象，她回到台南進行多次田野調查，重新規畫遊樂場，盼能匯聚人潮再將人群引入市場中，為傳統市場注入新的活力。