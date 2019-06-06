端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



宜蘭人氣景點「斑比山丘」終於要開幕了!先前因為母鹿懷孕，園方為了打造更適合小鹿們的生長環境，將開幕時間延期，今天園方正式公布「斑比山丘」梅花鹿生態園區將於6月7日開幕，遊客不妨趁著端午連假，到宜蘭與可愛、溫馴的梅花鹿近距離接觸。

位在宜蘭冬山鄉的「斑比山丘」梅花鹿生態園區，占地近兩千坪，最大特色莫非園區內的25隻可愛梅花鹿，遊客可以在200坪的互動區餵食、觸摸，盡情地與小鹿互動，進一步認識台灣獨有的梅花鹿。園內還有一座半層樓高的綠色山丘，在山丘上種植了棵小樹，可供情侶、朋友們到此拍攝情境照，或是將梅花鹿互動的療癒模樣一覽無遺。

園區內除了大家最喜愛的梅花鹿互動區，還有紀念品販售區、咖啡廳一共三大區域，售票處旁的紀念品販售區，販賣斑比山丘獨家設計周邊商品，同時為了鼓勵年輕人創業，園方也廣邀新創商品進駐，步出商品區，可以看到裝潢可愛的咖啡廳，咖啡廳則由同樣熱愛動物的羅東「美美子手作甜點」進駐。

6月7日開幕後，園方將試營運一個月，遊客憑門票可以免費兌換飼料胡蘿蔔條或牧草一份，以及院區內的「美美子手作甜點」手煮焦糖乳酪布丁一份。

「斑比山丘Bambi Land」

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

票價：全票200元；優待票50元(6-12歲及65歲以上長者)

開放時間：每日10-17點