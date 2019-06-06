為生態轉彎！田寮洋鐵橋計畫 台鐵拍板研究取消脊背橋

2019-06-06 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



為生態轉彎！台鐵局去年啟動鐵路改建計畫，在新北市貢寮雙溪河下游，在原有鐵橋旁興建新橋，但因採用高達35米高的「脊背橋」橋，恐衝擊當地生態環境與農村型態，台鐵局與當地生態團體在歷經一年溝通，昨天開會確定為當地生態調整方向，將脊背橋改為一般制式橋，雖仍需請顧問公司分析確定可行性，但已請廠商暫停採購材料。這也將是國內少見工程啟動後，為維護當地農業與生態環境調整的案例。

台鐵宜蘭縣第三雙溪及新社橋，位在貢寮站南側田寮洋濕地，由於20年來氣候極端異常、橋面通水段面積不足，每逢颱風豪雨洪水就會漫過鋼軌面，或路基遭掏空、道碴流失，為避免溢淹情況持續發生，台鐵去年啟動改建計畫，擬耗資7.4億元經費，在舊橋旁興建新橋，橋梁底高抬高2.5公尺。

不過，由於新橋長達486米，原本至少需要三座橋墩，才能撐起橋面，台鐵局申請河川工程時，新北市水利局建議橋墩「僅落一墩」，台鐵為此設計為單塔脊背橋，在橋塔兩側以鋼索拉起橋面，但就會有高達35米的橋塔，引發當地生態團體擔憂。

田寮洋地區位在雙溪河下游，當地是天然洪氾平原、友善耕作區，有高達260種以上鳥種及保育動物，農委會去年將此列為國土綠網北部示範計畫，當地生態工法基金會基金會等團體也是在當時才知道台鐵改建計畫，雙方溝通超過一年。

台北市野鳥學會認為，橋的高度會影響鳥類移動與干擾性，若能降低高度對生態是相當大的幫助。在地團體盼能改變設計、取消脊背，改為混凝土橋。特生中心也不斷鼓勵台鐵，集集水利工程也曾因挖到古蹟作出調整。

經過溝通，水利局在事發後強調只要符合水利計算即可，並未要求「只落一墩」。但台鐵遲遲難以點頭是因早已發包，若從脊背橋改為一般制式橋，雖然經費可減少3000萬、但已購買約1億的材料，廠商粗估將可能多支出7000萬元。

一年來，台鐵局為了當地是生態環境豐富的濕地環境，改以低噪音工法、謹慎處理汙水排放。在台鐵局長張政源的支持下，台鐵局昨天再度再度開會，敲定配合調整方向，朝取消脊背橋方向，請顧問公司進行水理分析，分析三座橋墩對流水的影響，確定可行性，並將報告交通部。

台鐵局表示，顧問公司分析時間約需半年，目前已要求廠商先暫停採購脊背橋採購，僅少損失，待定案後再請廠商實際清點的損失，包含與下包商的合約等，盼能在最少的損失情況下，兼顧工程與環保。

生態工法基金會基金會秘書長陳郁屏說，田寮洋是多樣化水鳥過境之處，脊背橋不僅會衝擊過境水鳥，也會造成長期的衝突，加上此類大型橋梁興建後，可能觸動後續環境改變，包含觀光發展、促進商機等，也會影響到在地農作，對敏感濕地環境來說，是「一去不回頭」的壓力。