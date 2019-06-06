痛到像被電擊！工程師熬夜工作壓力大遭「皮蛇」纏身

2019-06-06 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



40歲張先生是電腦工程師，工作常加班且生活日夜顛倒。最近他胸口皮膚密集出現紅疹和水泡，還有電擊般的刺痛及灼熱感，令他難以忍受，就醫檢查才知罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇），所幸經治療後已慢慢恢復。

開業診所院長吳鴻誠表示，帶狀疱疹是因水痘帶狀疱疹病毒感染所引起，初次感染多為兒童時期，以水痘為表現。雖然水痘會痊癒，但病毒會潛伏於神經節中，如果成年後人體免疫力降低，病毒就可能伺機活化為帶狀疱疹。

吳鴻誠說，帶狀疱疹常見長在胸部、臉部、腰部和頸部，不過也可能遍布全身。患者初期只會覺得輕微刺痛，但四到五天後皮膚就會出現水泡，「伴隨而來的可是椎心刺骨的劇痛！」

臨床統計，得過水痘病毒者一生約有1/3機會再罹患帶狀疱疹。吳鴻誠說，老年長者比較容易再罹患帶狀疱疹，然而當年輕人疲勞、睡眠不足、生病等狀況使免疫功能下降，都可能激活病毒，近年來帶狀疱疹即有年輕化趨勢。

雖然帶狀疱疹在投藥後二周就能漸漸結痂癒合，但也有病人會出現「帶狀疱疹後神經痛」，其疼痛可能長達數月或數年之久，影響生活品質。

吳醫師呼籲，一旦察覺自己疑似發生帶狀疱疹，應儘早就醫別拖延，若錯失早期介入治療而使病毒大舉侵入三叉神經或薦神經叢，可能導致潰瘍性角膜炎、失明、耳聾，或泌尿生殖方面等疾病。跑到中樞神經則可能引發腦膜炎。

臨床研究顯示，最有效降低帶狀疱疹的發生就是施打疫苗，而疱疹疫苗目前在國內屬於自費疫苗。

吳鴻誠建議，年紀較長、慢性病患或長期處於壓力下的民眾，可與醫師討論施打疱疹疫苗的必要性。但對疫苗任一成分曾發生過敏，或是免疫不全、有活動性結核病者、剛接種其他活性減毒疫苗者和孕婦，不適合注射疱疹疫苗。

吳鴻誠說，預防帶狀疱疹最好的方法，是維繫良好的生活型態，均衡飲食、定期運動、保持紓壓和充足睡眠是不二法門。一旦被確診帶狀疱疹，只要把握以下5個要點，對減輕帶狀疱疹症狀及縮短病程都是有幫助的。

●減緩皮蛇的5要點

1. 出現發高燒、咳嗽、頭痛等症狀立即就醫。

2. 紅疹、水泡發生72小時內服用抗病毒藥物

3. 穿著寬鬆衣物

4. 輕微疼痛處冰敷

5. 均衡飲食、多休息、減少壓力