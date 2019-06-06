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癌症新藥再突破 有望延緩腫瘤生長速度5到9成

2019-06-06 18:21聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

國內癌症新藥開發再傳捷報。台北榮總歷經10年研發「治療性癌症疫苗」，只要將可平衡免疫系統的關鍵蛋白質注射於癌症小鼠，有助小鼠的免疫功能正常化，進而能延緩腫瘤生長速度5到9成。預計最快3年內申請人體臨床試驗，有望為癌症病人帶來治療新曙光。

該疫苗是由北榮放射腫瘤科主治醫師藍耿立研發。他說，正常的人體免疫系統應處於平衡狀態，當免疫功能過強，就容易發生自體免疫疾病。當免疫功能太弱，則容易發生感染或罹癌。因此，讓免疫功能恢復平衡有助抑制腫瘤生長。

但是，癌細胞難被殺死的主因是它會不斷進化，被愈多藥物攻擊，癌細胞變異越快，還可能讓人體免疫系統誤以為癌細胞是朋友，進而失去攻擊能力，使癌細胞到處肆虐。

藍耿立耗時10年，找出免疫細胞中的關鍵蛋白質，利用疫苗製作的方式研發出這款新藥，可改變免疫細胞特性，簡單來說就是替免疫系統升級，強化免疫系統的辨識、攻擊功能，讓免疫細胞知道癌細胞其實是壞人，

藍耿立說，研究團隊找出免疫細胞中可平衡免疫系統的關鍵蛋白質，當注射進有肺癌、結腸癌、膽管癌及黑色素瘤的小鼠和大鼠身上，可強化其免疫系統對癌細胞的辨識和攻擊能力，同時給予更強大的武器對抗癌細胞，讓免疫系統回到平衡，研究結果顯示可顯著抑制腫瘤生長速度約5到9成。

此外，該動物實驗不只單純使用該疫苗，當搭配放療、化療及免疫療法等其他癌症治療方式使用，療效更好。

藍耿立舉例，免疫療法搭配疫苗使用後，效果變好也變持久，療程間隔時間拉長、療程次數降低。反觀現行的癌症免疫療法要價不斐，完整療程恐破台幣數百萬元，「若該疫苗有效且未來能順利上市，有望替病人省荷包。」

治療性癌症疫苗已順利取得美國、台灣、中國等地的專利，北榮今天與業者簽訂技術移轉專屬授權合約，預期最快3年內申請人體臨床試驗，確認療效、安全，以及高反應率族群等，以確保未來在臨床上使用的品質。

北榮放射腫瘤科主治醫師藍耿立研發「治療性癌症疫苗」，在動物實驗中發現對肺癌、結腸...
北榮放射腫瘤科主治醫師藍耿立研發「治療性癌症疫苗」，在動物實驗中發現對肺癌、結腸癌、膽管癌及黑色素瘤等具顯著抑制癌細胞生長的效果。　記者鄧桂芬／攝影
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北榮研發「治療性癌症疫苗」，在動物實驗中發現對肺癌、結腸癌、膽管癌及黑色素瘤等具...
北榮研發「治療性癌症疫苗」，在動物實驗中發現對肺癌、結腸癌、膽管癌及黑色素瘤等具顯著抑制癌細胞生長的效果，並與業者簽約完成技術移轉。左為智合精準醫學科技公司董事長黃崇仁、右為北榮院長張德明。　記者鄧桂芬／攝影
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北榮研發「治療性癌症疫苗」，在動物實驗中發現對肺癌、結腸癌、膽管癌及黑色素瘤等具...
北榮研發「治療性癌症疫苗」，在動物實驗中發現對肺癌、結腸癌、膽管癌及黑色素瘤等具顯著抑制癌細胞生長的效果，並與業者簽約完成技術移轉。左為智合精準醫學科技公司董事長黃崇仁、右為北榮院長張德明。　記者鄧桂芬／攝影
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