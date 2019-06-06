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「端5」佳節釋利多 北富銀保本型商品祭年化5%配息

2019-06-06 18:09聯合報 記者徐力剛╱即時報導

迎接端午節，台北富邦銀行全新「端5夠利high」活動開跑，即日起至6月13日限期推出，投資人購買到期保本型組合式商品，最高享前2年年化5%固定配息，聰明理財荷包也滿滿。

受中美貿易戰升溫影響，市場避險情緒高漲，美國10年公債殖利率呈顯著下滑，加上聯準會暗示近期有降息可能，未來將更難找到配息率佳投資商品。北富銀看準商機，結合「端午」主題，推出「端5夠利high」保本型組合式商品，避免受短期市場波動對配息影響，後期採條件式配息，提供客戶多元選擇條件。

常見組合式商品分「到期保本型」、「不保本型」2種，以到期本金保本率100% 的外幣組合式商品為例，凡持有此商品，可返回100%原始投資幣別本金，適合存有外幣資產並願意長期進行理財規劃的投資人。

北富銀貼心提醒，組合式商品是以固定收益商品為基礎，如定存、債券等，搭配衍生性金融商品進行組合，包括買賣選擇權、遠期契約或換匯等，最大優點在於可依照投資人不同的投資風險、投資期限，提供多樣化組合，且收益率較高；但須注意高報酬、高風險特性，若連結標的走勢不如預期，可能無法獲得配息風險、投資人申請提前解約亦可能損及本金。

北富銀歡慶端午，「端5夠利high」即日起活動開跑。圖／聯合報系資料照
北富銀歡慶端午，「端5夠利high」即日起活動開跑。圖／聯合報系資料照
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