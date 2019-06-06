端午節禮金領多少？ 有人怨沒錢卻只給這東西

2019-06-06 19:52 聯合新聞網 綜合報導



PTT上許多網友討論起自己所拿到的端午節獎金，有人只領禮盒或粽子，也有人什麼都沒有，但有網友表示領到上萬元，也讓人質疑其真實性。 聯合報系資料照片 分享 facebook 明天（7日）就是端午節，許多公司行號都會發放端午節禮金，慰勞員工辛勞。一名網友表示自己收到3000元，他好奇的想知道其他行業會給多少，便在PTT上發文詢問，引來許多網友的熱議，並曝光自己的拿到的端午節禮金金額。

原PO說今天收到公司發放的端午節禮金，但他感嘆今年不景氣，所以拿到的禮金和往年一樣都是3000元，他還說自己不是科技業，但好奇的想知道「聽說科技業都是拿半薪是嗎？」最後他還問網友們是從事什麼行業？今年拿多少端午節禮金？

沒有禮金的網友哀號的說「2顆肉粽」、「黑橋牌」、「一盒金牛角」、「共體時艱啦」、「在親戚的公司上班，拿到幾顆粽子」、「剛剛正打算跟老闆爭取」、「端午節有獎金可以領？」而多數的網友拿到的都是小額的禮金，有人說「500」、「600」、「1000元禮劵」、「2000元全聯禮券」、「固定1000，三節禮金+生日禮金都是這數字」、「每年5000，今年不景氣只剩1000」、「每次都是3600，不會漲也不會跌」。

不過也有許多網友表示自己領的很多，「半個月底薪」、「半個月薪水+5000禮券」、「半個月跟12顆肉粽」、「扣完稅後快5萬吧」、「1個月65000」、「2個月」、「3500 USD」、「朋友做某董事長私人秘書拿1萬」，但高額的禮金也讓原PO質疑的問「真的假的啊？不是在喊爽的吧？」