麥加朝覲8月登場 疾管署傳授必知防疫重點

2019-06-06 16:49 中央社 台北6日電



2018年8月大批朝聖民眾登上聖城麥加（Mecca）東南方的阿拉法特山（Mount Arafat）。 法新社 分享 facebook

沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於8月登場，每年吸引全球300萬名信徒前往。疾管署今天提醒，參加大量人潮聚集活動時，恐增加傳染病防治風險，並提出多項防疫重點給將前往的民眾參考。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時說，由於麥加朝覲是伊斯蘭教一年一度的重大宗教聚會，每年都有來自四面八方的人湧入，因此各國也會發出旅遊警示，提醒將前往的民眾注意防疫。

莊人祥指出，在大量人潮聚集、衛生飲食不易確保的環境中，麻疹及流行性腦脊髓膜炎等呼吸道傳染病以及腸道傳染病的傳播與感染風險都會大幅提高，建議計劃前往當地參加朝覲民眾，行前2至4週先到旅遊醫學門診諮詢。

莊人祥說，根據沙烏地阿拉伯政府規定，朝覲者必須接種「流行性腦脊髓膜炎疫苗」，並出示預防接種證明書，接種證明書於接種後10日生效，保護力可維持5年；另為降低因飲食或人群間密切接觸引發的傳染病感染風險，可考慮自費接種A型肝炎疫苗、傷寒疫苗及「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」（MMR）。

到了當地，務必注意個人衛生及手部清潔，注意防曬、每日飲用足量的飲水以免中暑，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮配戴口罩，且沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情建議等級第二級警示（Alert）國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶。

莊人祥強調，MERS是透過駱駝傳人的疾病，人與人之間也能互相傳染，主要透過飛沫及接觸傳播，患者會出現發燒、咳嗽、呼吸急促困難等症狀，死亡率約35%。

莊人祥提醒，若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應配戴口罩並於當地就醫，在返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。