房客反映熱水器壞了 房東5個字回應讓她很傻眼

2019-06-06 17:33 聯合新聞網 綜合報導



熱水器示意圖。 聯合報系資料照片／記者凌筠婷攝影 分享 facebook 房價太高讓許多人買不起房子，只能選擇租房生活，但房子內的設施若有損壞，修繕費用該算誰的？一名女網友在臉書上表示租屋處的熱水器壞了，她向房東反映後對方卻告知這屬於「日常消耗品」，要她自己想辦法處理，讓這名女網友很傻眼。許多網友也為她抱不平，還有人提醒她先看看合約上的註明。

原PO在臉書「爆系知識家」貼出和房東的對話，從紀錄裡看到她向房東反映熱水器壞了，沒想到對方直接告訴她「那是日常消費（耗）品，既然你們用懷（壞）了，就要自己想辦法解決了」，讓她不知如何是好，無奈的說「是我的認知有誤，還是便宜房租的任何物件都屬於『日常消耗品』？被她這麼一說，我都不知道什麼才是日常消耗品了」。

原PO還抱怨她住的那棟大樓多數房東都是又懶又不負責任還很小氣，房子租出去只負責收錢，你愛租不租的那種大爺房東。

有網友分享自己經驗表示「我的房東也是說熱水器消耗品不修理，真的無言」、「看房東！有的房東人很好會付錢，有的房東直接擺明使用者自行修繕」、「幸好我都遇到好房東，會約定好時間請人來修或者我請人來修或買，再從下個月房租扣款，給房東付款收據就好」，還有人幫忙出主意「就換一個熱水器啊，算是合理。只是搬走的時候，新的熱水器也要拆下來，把壞掉的裝回去」。

也有網友提醒「房東有修繕義務，別被騙了」、「看合約是否有註明『家電正常使用下損壞，房東不負責修繕或補充』，如果有這條註明，租客就無法要求房東處理了。如果沒有這條的話，租屋內的家電暨房東歸屬物，並包含在租用範疇，房東是有修繕義務的」。