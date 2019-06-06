肺鱗狀癌標靶藥納健保 患者續命新希望

2019-06-06 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



肺癌是國人十大癌症死因第一位，種類分為肺鱗癌與肺腺癌，根據統計，台灣每年新增1萬3000多名肺癌患者中，近2000人為肺鱗癌，但肺麟癌的治療選擇較少，僅有少數患者可存活超過一年；健保署六月起納入一款治療肺麟癌的不可逆標靶藥物，副作用較化療小，可有助提升患者存活期。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，肺鱗癌好發於男性，抽菸是首要危險因子，肺鱗癌雖有手術根治的可能性，但很難早期發現，臨床上高達79%的肺癌患者就醫時，腫瘤已轉移或侵犯周遭器官，無法手術切除，多以藥物治療為主，患者在一線需接受化療，若出現抗藥性導致病情惡化，就有可能進行化療、標靶治療與免疫治療等二線治療。

陳育民指出，由於一線治療失敗的患者普遍體力虛弱，化療副作用較大，對於肺鱗癌效果也不佳；健保將不可逆標靶藥物納入給付，對於為一線化療失敗後、體力不佳的患者，另一項治療新選擇。不但對腫瘤有效控制比例超過五成，且副作用較化療低，。

中國附醫肺癌團隊負責人夏德椿說，治療肺鱗癌的一線標準化療藥物，其副作用比治療肺腺癌還強，比如水腫、肋膜積水、嚴重脫髮，甚至神經毒性還會導致手麻、腳麻，嚴重影響患者的工作與生活品質，在不可逆標靶藥物納健保給付之前，即有無法再接受化療的患者，會自費選擇不可逆標靶藥物，根據美國研究顯示，不可逆標靶藥物的無疾病惡化存活期為第一代標靶藥物的1.4倍，其中每10人就有4人存活超過1年。