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Uber駕駛轉開小黃 交部月中討論鬆綁費率

2019-06-06 15:50聯合報 記者侯俐安╱即時報導

2017年2月，Uber司機上街頭表達Uber合法化之訴求。 圖／歐新社
2017年2月，Uber司機上街頭表達Uber合法化之訴求。 圖／歐新社
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Uber條款」今天上午正式公告，預計6月9日上路、10月9日正式取締執法，Uber租賃車須提報營運計畫書審查，並採時租規定至少1小時收費，否則將可開罰9千到9萬元，交通部政次王國材與網路叫車代僱駕駛自救會代表今早會面破局，王國材與交通部內部會議1小時彙整四大重點。

交通部表示，自救會原提出7位與會人員名單，王國材為能廣泛且充分了解駕駛困難，指示交通部路政司於4日電洽自救會廣邀駕駛參加，並已更換為大型會議室，期待與駕駛朋友共同討論。對於自救會主張會面要公開並直播，王國材表達同意直播，但自救會最後仍未到場。

不過王國材仍召集公路總局、路政司討論後續協助轉換為多元計程車等措施辦理情形，以協助駕駛能合法上路，繼續服務消費者，重點包含：

一、計程車執業登記證考試部分，公路總局已協調警政署於108年6至9月加開考試場次，可完全容納Uber租賃車駕駛轉換考證之需要。

二、Uber租賃車轉為計程車貸款問題，交通部已協調和潤、裕融、中租迪和三大主要融資公司，以維持原融資貸款條件下讓租賃車轉為計程車，不增加駕駛人負擔。

三、Uber租賃車駕駛擔心車輛轉出租賃車行，需負擔營業稅問題，交通部已洽財稅機關及會計師初步了解，營業稅是消費稅，如果車輛要轉為多元化計程車，租賃公司是可以進銷相抵，不應再向駕駛額外收取營業稅，駕駛人如遇有此情形，可提供交通部轉財稅機關協助。

四、計程車計費表鬆綁課題，交通部已定6月13日召會討論；計程車彈性費率屬地方政府事務，地方政府有審核機制，歡迎Uber進入體制內，共商彈性費率課題，交通部也將主動提供相關協助。

交通部表示，將持續安排邀請產業、駕駛、平臺、媒體等團體多方共同討論，交通部將持續安排。

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