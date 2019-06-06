每天抽2包菸 30歲男業務「肺鱗癌」上身

2019-06-06 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



年僅30多歲的男業務員，長期工作壓力大，平均每天抽1包半到2包菸，近期沒事就會突然咳嗽，症狀久久無法復原，進一步至醫院檢查，竟然罹患俗稱「肺鱗癌」的鱗狀上皮細胞肺癌，醫師表示，鱗狀上皮細胞肺癌患者平均年齡多在65歲到70歲間，鮮少發生在30歲左右的民眾身上，且大多肺鱗癌的患者79％都已轉移到其他器官，呼籲民眾應養成良好健康習慣並定期健檢。

肺癌長年位居國人十大癌症死因的第一位，國內常見的肺癌種類為肺腺癌以及鱗狀上皮細胞肺癌，也就是俗稱的肺鱗癌，根據105年國健署的癌症登記報告顯示，台灣每年平均新增1萬3000多名的肺癌患者，其中近2000人屬於肺鱗癌。

台灣肺癌學會理事長、北榮一般胸腔科主任陳育民表示，肺鱗癌好發於男性，抽菸是首要危險因子，肺鱗癌發生率雖僅次於肺腺癌，屬於是第二常見的肺癌，但相較於肺腺癌，治療選擇仍顯匱乏，患者一直無法獲得更好的存活率，在台灣僅有少數患者可以存活超過一年。

陳育民表示，肺鱗癌雖有手術根治的可能性，但是肺部沒有神經元，患者常忽略早期肺鱗癌的警訊，臨床上高達79%肺癌患者就醫時腫瘤已轉移或侵犯周遭器官，無法手術切除，因此，藥物治療為主要的治療方式，卻也就此陷入停滯不前的困境。

根據治療準則，患者在一線需接受化療，但治療一段時間後，仍有可能因為出現抗藥性導致病情再次惡化，此時，則會根據患者身體狀況安排二線治療，包括化療、標靶治療與免疫治療等選擇，但一線藥治療失敗的患者，體力普遍差，肺鱗癌效果也不佳。

陳育民表示，一、二線化療藥物多為針劑，多數患者對於侵入性治療感到恐懼，因此標靶藥物成了一、二線藥物失敗後患者的首選，但是免疫療法的給付門檻高，僅有約25％患者符合資格，且免疫治療藥物自費價格昂貴，並非每個人都負擔的起。

所幸，二線不可逆標靶藥物亦於近期通過健保，該藥採口服方式，也讓患者容易接受，相較於針劑，可降低用藥時的恐懼感，且對於腫瘤控制成效佳，疾病有效控制比例超過五成且副作用較化療低，不僅毋須擔心接受免疫療法可能發生的全身性發炎反應，肺鱗癌患者也正式脫離無藥可用的窘境，從6月起，不可逆標靶藥物也納入健保給付減低患者經濟負擔。