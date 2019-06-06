端午休明休市 蔬菜水果今出現節慶行情
明天端午節台北農產運銷公司休市，今出現節慶行情，拜拜用的水果、應景的豬肉價格都在高點。蔬菜每公斤平均批發價交易量1655公噸，每公斤平均價格31.1元；台北農產運銷公司分析市況，明天正好是端午連續假期，承銷預期需求增加影響，買氣略回升。
根據北農資料顯示，今日品質最好的(上價)高麗菜每公斤平均批發價37元、小白菜19元、青江菜21元、空心菜33元、地瓜葉39元；端午節應景的茄子公斤平均批發價72元、番茄94元、絲瓜52元、苦瓜55元。
水果價格飆升，端午拜拜有需求，根據台北農產運銷公司資料，水果今日交易量758公噸、每公斤平均批發價50.1元，直逼過年前的水果價格水準；品質最好的(上價)小番茄每公斤平均批發價達249元、火龍果108元；荔枝受到暖冬量少影響，品質最好的荔枝每公斤平均批發價達282、豐水梨197、芒果124、葡萄170、甜瓜216，這幾樣水果每公斤平均批發價都在百元以上；零售價格還需要加上運輸、管銷、耗損等成本，末端售價驚人。
至於豬肉，溫體毛豬和冷凍進口豬肉加起來供應2萬8938頭，每公斤平均批發價79.32元，從5月初開始，台灣豬肉受到國際豬價攀升影響，價格也跟著攀升，一度來到每公斤平均批發價81元，端午節前仍維持80元上下的高點；至於指標性禽肉紅羽土雞每台斤批發價29元，是相對低點。
留言