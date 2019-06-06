端午休明休市 蔬菜水果今出現節慶行情

2019-06-06 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



明天端午節台北農產運銷公司休市，今出現節慶行情，拜拜用的水果、應景的豬肉價格都在高點。蔬菜每公斤平均批發價交易量1655公噸，每公斤平均價格31.1元；台北農產運銷公司分析市況，明天正好是端午連續假期，承銷預期需求增加影響，買氣略回升。

根據北農資料顯示，今日品質最好的(上價)高麗菜每公斤平均批發價37元、小白菜19元、青江菜21元、空心菜33元、地瓜葉39元；端午節應景的茄子公斤平均批發價72元、番茄94元、絲瓜52元、苦瓜55元。

水果價格飆升，端午拜拜有需求，根據台北農產運銷公司資料，水果今日交易量758公噸、每公斤平均批發價50.1元，直逼過年前的水果價格水準；品質最好的(上價)小番茄每公斤平均批發價達249元、火龍果108元；荔枝受到暖冬量少影響，品質最好的荔枝每公斤平均批發價達282、豐水梨197、芒果124、葡萄170、甜瓜216，這幾樣水果每公斤平均批發價都在百元以上；零售價格還需要加上運輸、管銷、耗損等成本，末端售價驚人。