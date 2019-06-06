防登革熱！ 環境髒亂致病媒蚊蟲孳生 最高罰六千元

2019-06-06 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年登革熱疫情嚴峻，衛福部疾病管制署統計，截至6月5日本土病例累積15例，境外移入病例更高達155例、為近10年同期最高。環保署表示，登革熱防治根本之道為清除孳生源，呼籲民眾主動檢視並清除積水容器，若因環境髒亂導致病媒蚊蟲孳生，最高可罰6000元罰鍰。

近期各地天氣受鋒面影響出現降雨，加上正處梅雨及高溫季節，氣候條件適合病媒蚊生長，今年境外移入病例也比過去10年同期高。因應登革熱疫情升溫，環保署昨天召開工作會議，邀集各地方環保局及專家學者討論，國家蚊媒傳染病防治研究中心專家發現，根據高風險地區監測結果顯示，病媒蚊密度5月後開始持續增加，且有降雨後暴增現象。

環保署提醒民眾，登革熱防治最重要是對環境中所有積水或可能積水的病媒蚊孳生場域，以清除、減量、封填等等方法，降低孳生源。

民眾想防治登革熱，可先仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器。若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或倒置。使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。

環保署表示，若因環境髒亂或置放積水容器導致病媒蚊蟲孳生，將依廢棄物清理法取締告發，處1200元以上6000元以下罰鍰，並且限期改善。