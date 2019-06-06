正隆推環保衛生紙 強調不砍樹百分百處理

2019-06-06 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



環保意識抬頭，坊間越來越多環保衛生紙，台北捷運、市場公廁均已採用，正隆紙業投入大量資源，為讓資源再回收，推出台灣第 1 個環保家庭用紙品牌「蒲公英」，強調 100% 使用再生紙與潔淨能源生產，正隆紙業竹北廠廠長蔡石玉指出，再生資源比較環保，對環境友善，不砍樹、完全採用再生紙漿。

環保衛生紙很早以前就在國外普及，使用率至少4成以上，反觀台灣，因早年認為「白紙較為乾淨」的概念，使用率無法提升，直到近年因為環保意識抬頭，坊間越來越多單位採用。

蔡石玉說，一般紙廠處理廢報紙等，因會產生碳酸鈣、紙漿污泥等紙漿製程不能用的原料，且挺度不足，因此大多不愛廢報紙、廢雜誌等。但正隆紙業竹北廠因有添購專門處理設備，可以透過脫墨、400度的高溫殺菌等，完全百分百處理，並製成環保衛生紙，讓資源有效利用，才是真正的環保經濟。

蔡石玉指出，環保家用紙碳足跡較少，符合國際趨勢，是正隆發展的重點，因此也推出台灣第 1 個環保家庭用紙品牌「蒲公英」，強調 100% 使用再生紙與潔淨能源生產，是台灣第 1 個環保標章、FSC COC、碳足跡等 3 重認證的優質家庭用紙產品，並榮獲綠色品牌獎的殊榮。