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正隆推環保衛生紙 強調不砍樹百分百處理

2019-06-06 14:06聯合報 記者郭政芬╱即時報導

環保意識抬頭，坊間越來越多環保衛生紙，台北捷運、市場公廁均已採用，正隆紙業投入大量資源，為讓資源再回收，推出台灣第 1 個環保家庭用紙品牌「蒲公英」，強調 100% 使用再生紙與潔淨能源生產，正隆紙業竹北廠廠長蔡石玉指出，再生資源比較環保，對環境友善，不砍樹、完全採用再生紙漿。

環保衛生紙很早以前就在國外普及，使用率至少4成以上，反觀台灣，因早年認為「白紙較為乾淨」的概念，使用率無法提升，直到近年因為環保意識抬頭，坊間越來越多單位採用。

蔡石玉說，一般紙廠處理廢報紙等，因會產生碳酸鈣、紙漿污泥等紙漿製程不能用的原料，且挺度不足，因此大多不愛廢報紙、廢雜誌等。但正隆紙業竹北廠因有添購專門處理設備，可以透過脫墨、400度的高溫殺菌等，完全百分百處理，並製成環保衛生紙，讓資源有效利用，才是真正的環保經濟。

蔡石玉指出，環保家用紙碳足跡較少，符合國際趨勢，是正隆發展的重點，因此也推出台灣第 1 個環保家庭用紙品牌「蒲公英」，強調 100% 使用再生紙與潔淨能源生產，是台灣第 1 個環保標章、FSC COC、碳足跡等 3 重認證的優質家庭用紙產品，並榮獲綠色品牌獎的殊榮。

台灣對於環保衛生紙的接受度如何？蔡石玉坦言，跟國外相比仍較低，期望國內能提升環保意識，更多人使用環保衛生紙，不用再砍樹，達到環境友善的平衡。另外，正隆竹北場去年底也加入處理紙容器，廢紙容器處理後的紙漿，可作為衛生紙外包裝盒的內層，有效資源再利用。

正隆紙業竹北廠廠長蔡石玉說，正隆去年底也加入處理紙容器，能百分百處理，處理完的紙...
正隆紙業竹北廠廠長蔡石玉說，正隆去年底也加入處理紙容器，能百分百處理，處理完的紙漿可加入到紙盒外包裝內層，有效利用。記者郭政芬／攝影
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正隆紙業竹北廠廠長蔡石玉指出，再生資源比較環保，對環境友善，不砍樹、完全採用再生...
正隆紙業竹北廠廠長蔡石玉指出，再生資源比較環保，對環境友善，不砍樹、完全採用再生紙漿。記者郭政芬／攝影
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蔡石玉說，正隆紙業竹北廠製作滿多款衛生紙，除了春風外，還有環保衛生紙「蒲公英」。...
蔡石玉說，正隆紙業竹北廠製作滿多款衛生紙，除了春風外，還有環保衛生紙「蒲公英」。記者郭政芬／攝影
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衛生紙高溫捷運
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