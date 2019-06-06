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影／桃園機場公司提前祝福旅客端午節快樂

2019-06-06 14:04聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場公司於6日端午節前夕，舉辦「粽夏慶端陽、平安旅遊趣」慶祝活動，邀請在桃園機場值勤的海關、航警、移民、檢疫等單位工作人員，以走秀的方式兼向旅客宣導通關秘訣，提前祝福旅客端午佳節快樂。

慶端午活動6日上午10時30分在桃園機場第1航廈出境大廳舉行，由桃園機場公司總經理林祥生主持，桃園機場大聯盟各單位，包括內政部移民署國境事務大隊、內政部警政署航空警察局、財政部關務署台北關、行政院農業委員會動植物防疫局新竹分局、衛生福利部疾病管制署等單位成員參加。

相關單位派出代表穿著夏季制服走秀，手上拿著與各單位業務相關的通關秘訣宣導牌，例如「違規攜帶肉類入境罰百萬」、「謹慎回答不玩笑、謊報炸彈送法辦」、「出國註冊e-Gate可快速通關」、「出國防蚊做得好、健康沒煩惱」等，提醒旅客出入境通關應注意事項，提前祝福旅客端午假期愉快。

桃園機場公司總經理林祥生指出，桃園機場將持續推出有趣好玩讓旅客驚喜的設施，來到桃園機場的朋友看到不同風貌，透過月月有活動、時時有驚喜的規畫，讓桃園機場不只有出入國門的功能，也成為有趣好玩又可以品嘗美食的地方。

林祥生總經理6日提前向旅客賀節，並向端午節連假留守值班無法返鄉過節的桃園機場工作人員致意，感謝大家堅守崗位，讓桃園機場各項運作順暢。

桃園機場公司6日端午節前夕，舉辦「粽夏慶端陽、平安旅遊趣」慶祝活動，邀請機場海關...
桃園機場公司6日端午節前夕，舉辦「粽夏慶端陽、平安旅遊趣」慶祝活動，邀請機場海關、航警、移民、檢疫等單位工作人員走秀兼宣導通關秘訣，提前祝福旅客端午佳節快樂。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司6日端午節前夕，舉辦「粽夏慶端陽、平安旅遊趣」慶祝活動，總經理林祥生...
桃園機場公司6日端午節前夕，舉辦「粽夏慶端陽、平安旅遊趣」慶祝活動，總經理林祥生（前排左五）與在桃機值勤的海關、航警、移民、檢疫等單位工作人員，提前祝福旅客端午佳節快樂。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司6日端午節前夕，舉辦「粽夏慶端陽、平安旅遊趣」慶祝活動，邀請機場海關...
桃園機場公司6日端午節前夕，舉辦「粽夏慶端陽、平安旅遊趣」慶祝活動，邀請機場海關、航警、移民、檢疫等單位工作人員走秀兼宣導通關秘訣，提前祝福旅客端午佳節快樂。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場移民署
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