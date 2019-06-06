「大腸癌」發生率第1名 注意自己是否為高危險群

2019-06-06 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



藝人賀一航因大腸癌病逝，這幾天民眾到腸胃科詢問大腸癌病相關問題的人數大增，員榮醫療體系員生醫院指出，有家族性瘜肉症者與其他器官有癌症者等都是高危險群，建議例行健檢以早期發現，而大腸癌患者有8成是生活型態不佳等後天造成，民眾應積極預防。

員榮醫療體系員生醫院長郭武憲是肝膽腸胃科的專家，他指出，大腸癌是國人最好發的癌症，早期沒有明顯徵兆，直到癌症晚期，出現排便異常，腹痛、食慾減低、體重減輕、貧血甚至肝、肺臟轉移等症狀才被發現。

他說，有家族性瘜肉症者、直系親屬有大腸直腸癌者、本身接受過大腸直腸癌治療者、有慢性潰瘍性大腸炎、克隆氏症等患者、以及身體其他器官有癌症者都是高危險群，應提早做大腸鏡或做預防性大腸直腸切除， 50歲以上民眾可積極參加國健署每兩年糞便潛血檢查，以及上五年一次鋇劑灌腸攝影或大腸鏡檢查。

大腸癌的病人中，約有20%與遺傳、基因有關，其餘80%則跟肥胖、生活型態不佳、低纖高脂的飲食、年齡增長等後天因素有關。郭武憲說，息肉與大腸癌的發生息息相關，建議少燒烤紅肉、少熱量油炸，多蔬菜水果與規律運動，促進腸道蠕動，降低大腸內膜接觸糞便內的致癌物。