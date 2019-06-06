防中暑切勿口渴才喝水 含糖飲反而身體流失更多水分

2019-06-06 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



明天就是端午連假，中央氣象局表示，三天連假天氣穩定，西半部甚至可能出現34、35度高溫，民眾發生熱傷害的機會將大幅增加。國健署提醒，任何人都可能會發生熱傷害，應避免曝曬於高溫之下，牢記預防熱傷害的三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。

社區健康組科長曾伯昌表示，熱傷害典型徵兆包含體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、惡心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，出現這些症狀時務必迅速離開高溫的環境、設法以鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等方式降溫，也可提供患者加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

為了不讓意外破壞美好假期，民眾應記住預防熱傷害的三要訣，其一為「保持涼爽」，提醒外出應穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方；若家中沒有空調，建議於高溫時到有空調設備的公共場所避暑。另外，不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的汽車內。

秘訣二是「補充水分」，不可補充含酒精及大量糖分的飲料，以避免身體流失更多水分。無論是靜態活動或動態活動，民眾都應該隨時補充水分，千萬不可等到口渴才補充水分，要養成每天至少喝2000㏄白開水的好習慣；但若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。

秘笈最後一點是「提高警覺」，提醒戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分。嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。