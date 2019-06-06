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別錯過端午最強改運日！命理師傳授7招秘笈讓你華麗轉身

2019-06-06 14:56聯合新聞網 綜合報導

易經風水命理師謝沅瑾。圖擷自幸福空間Youtube頻道
易經風水命理師謝沅瑾。圖擷自幸福空間Youtube頻道
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明天就是農曆五月初五端午節，這個節慶被譽為華人四大傳統節日之一，你知道除了划龍舟、吃粽子等活動，坊間流傳這天，其實是最佳的改運、招財時機嗎？。知名易經風水命理師謝沅瑾日前在Youtube頻道《幸福空間》上分享了七大轉運秘笈供民眾參考，他表示，端午節是「陽氣最盛的日子」，是一年中最佳轉運的時機點。

謝沅瑾提出七大轉運秘方欲助想改運的民眾一臂之力，讓民眾過完端午節，整體運勢以及財運全方位獲得提升。

整體運：

第一招，搗碎的艾草加入檀香粉，點燃後在居家環境繞一圈，可以達到淨化環境、提升屋運效果。

第二招，準備1比3的鹽米攪拌後，放入紅包袋並隨身攜帶或放床頭，有保護作用，剩下鹽米由屋內往外撒，可以淨化氣場。

第三招，使用或飲用午時水（上午11點~下午1點間取用的水），提升家運、保健身體。

第四招，家門口懸掛用紅線捆綁的菖蒲、艾草跟榕樹葉，放置兩周至一個月後，可製作陰陽水（一半熱水，一半冷水)，淨化全身，或是吃長豆、茄子，象徵健康長壽，端午節當日正午，喝雄黃酒等都有驅邪淨化效果，為下半年祈福。

正財運：

第五招，在2019豬年財位，正東、西方以及家中正中央立蛋，有提升地氣旺財效果。

第六招，端午當日正午，將財水（12枚硬幣放置水中後，將水煮至沸騰）放在催財方位（正東、正北、西南方），有助財運提升。

第七招，將財水的12枚硬幣擦乾後，在紅紙上貼出一個圓形，象徵財源滾滾，可放置在床頭櫃、聚寶盆中達到催財效果。

除了上述改運妙招，也不要錯過端午節傳統習俗活動，感受過節的氣氛，常見的習俗有划龍舟、送疫船，象徵驅瘟避邪的一種祭祀行為，或是掛菖蒲、佩香囊、喝雄黃酒、包粽子等慶祝活動，有象徵驅除不祥、防百病、強健身體的含義，由於傳統上，有「端午過後才正式進入夏季」的風俗文化，因此扇子則是端午節常見的禮物之一，稱為「端午扇」，還有紀念屈原、五子胥、鄭成功等歷史人物的意義。

端午節財運運勢粽子紅包
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