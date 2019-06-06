天氣熱小心中暑 三要訣預防熱傷害

2019-06-06 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



中央氣象局天氣預報顯示，未來一周全台各地多屬高溫炎熱天氣，最高氣溫可達35度，民眾若整天在外，恐有熱傷害可能。

據衛福部資料統計，去年全台6月同期，有近400人次因熱傷害就醫，民眾不得不防。衛福部國民健康署提醒，民眾應牢記三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」來預防熱傷害。

國健署署長王英偉表示，民眾要預防熱傷害，就從上述三要訣做起。在保持涼爽上，出門時可穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方或公共場所避暑，並留意勿將孩童單獨留在密閉空間以免危險。

補充水分部分，則應隨時。王英偉說，民眾應養成每天至少喝2000㏄白開水的習慣，並可多吃蔬果，內含水分、維生素、膳食纖維等，可促進身體健康。

而像是工人、業務、運動員等需長時間在戶外工作者等，則應提高警覺，應留意自己及身邊同事身體狀況，適當休息並補充水分；並盡量避免於上午10點至下午2點太陽最大時外出，若必須外出，建議塗抹防曬霜、戴帽及太陽眼鏡等方式以免中暑、暈倒。