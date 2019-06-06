收到繳稅單已過期 來台10年陸女怨政府跟不上時代

2019-06-06 14:20 聯合新聞網 綜合報導



一名來台10年的大陸女子因為繳稅帳單過期無法繳納，氣得在臉書上抱怨。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 雖然已經邁入科技化時代，但人們還是習慣信件、帳單等物採用紙本寄發，不過一名來台生活10年的大陸女子表示自己不會常常去翻社區信箱，也因此當她發現有繳稅通知單時，到超商想要繳費卻被告知已經過期。這名陸女在臉書上抱怨台灣的政府單位「都什麼年代了還在用寄信」，不過她的貼文也引來網友的熱議。

原PO是位來自福建的女子，她昨天（5日）在臉書「爆怨公社」表示今天要出遠門，不過保全催她去信箱看看有沒有信件，她才發現這份繳稅帳單。她趕緊拿去超商繳錢，不過因為已過了期限無法繳交，上網查得知得親自到繳稅單位去繳納，而且還要被扣延遲繳納金，讓她心裡很不悅。

她說自己第一次在台灣買房，平時水電、瓦斯等費用都用APP繳，唯獨房屋地價稅不知道該怎麼繳。原PO不滿的表示為何台灣的政府機關不直接使用手機訊息或者電子郵件來通知，成本怎麼樣都比較省，她還抱怨「我的時間真的非常寶貴，不是用來找帳單繳帳單的。」原PO說在大陸只要信件一投入信箱，就會有手機通知住戶72小時以內要去取信，若超過時間就得要用身分認證才能打開信箱，所以大家為了避免麻煩，收到通知當下就會立刻去拿信，或者請家人幫忙取信。

只不過文章一貼出來就引來網友熱烈討論，有人不同意原PO的看法，「繳納方式有9種，何必死守第1種」、「連Google都不會？是自己搞不懂還在那邊抱怨」、「我還是喜歡寄信通知」、「繳稅是中華民國國民的義務，本來就是自己要知道時間的，而且信封上就有QR code可以掃，便利商店也可以繳錢」、「不是每個人都會使用網路…老一輩人怎麼辦」、「稅務沒有用簡訊或e-mail，如果用這兩種方式通知，一定是詐騙」。

不過也有網友幫忙緩頰的說「我同意你的說法」、「我也不喜歡收到紙，單純是因為丟掉的時候很麻煩」、「可能妳不是台灣人，台灣人都知道報稅是五月」、「我大嫂也是外配，但是她有自己的店要顧，她會學習要繳什麼費要注意什麼時候報稅！這都可以學習的」、「我們的政府很多東西沒有專業到電子化，這也是沒辦法，可以電子化但是不會用的人居多」。

還有網友建議「你知道健保卡也可以繳稅嗎？」、「現在很多銀行也有信用卡代繳服務唷，忘記繳也會直接代扣，很方便」、「我十幾年來都是直接扣帳的，信箱都廣告很容易漏掉」、「已開辦繳稅服務行動支付工具APP」、「有身份證的話找個時間去戶政辦自然人憑證，之後沒空回房子拿信，上網就可以繳稅（所得稅、房屋稅等）」。