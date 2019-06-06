親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

公車族注意！雙北7月起上下車都要刷卡 鼓勵期可抽獎

MLB／三振楚奧特、大谷翔平 王維中首勝被牛棚搞砸

收到繳稅單已過期 來台10年陸女怨政府跟不上時代

2019-06-06 14:20聯合新聞網 綜合報導

一名來台10年的大陸女子因為繳稅帳單過期無法繳納，氣得在臉書上抱怨。 圖／翻攝自...
一名來台10年的大陸女子因為繳稅帳單過期無法繳納，氣得在臉書上抱怨。 圖／翻攝自「爆怨公社」
分享
雖然已經邁入科技化時代，但人們還是習慣信件、帳單等物採用紙本寄發，不過一名來台生活10年的大陸女子表示自己不會常常去翻社區信箱，也因此當她發現有繳稅通知單時，到超商想要繳費卻被告知已經過期。這名陸女在臉書上抱怨台灣的政府單位「都什麼年代了還在用寄信」，不過她的貼文也引來網友的熱議。

原PO是位來自福建的女子，她昨天（5日）在臉書「爆怨公社」表示今天要出遠門，不過保全催她去信箱看看有沒有信件，她才發現這份繳稅帳單。她趕緊拿去超商繳錢，不過因為已過了期限無法繳交，上網查得知得親自到繳稅單位去繳納，而且還要被扣延遲繳納金，讓她心裡很不悅。

她說自己第一次在台灣買房，平時水電、瓦斯等費用都用APP繳，唯獨房屋地價稅不知道該怎麼繳。原PO不滿的表示為何台灣的政府機關不直接使用手機訊息或者電子郵件來通知，成本怎麼樣都比較省，她還抱怨「我的時間真的非常寶貴，不是用來找帳單繳帳單的。」原PO說在大陸只要信件一投入信箱，就會有手機通知住戶72小時以內要去取信，若超過時間就得要用身分認證才能打開信箱，所以大家為了避免麻煩，收到通知當下就會立刻去拿信，或者請家人幫忙取信。

只不過文章一貼出來就引來網友熱烈討論，有人不同意原PO的看法，「繳納方式有9種，何必死守第1種」、「連Google都不會？是自己搞不懂還在那邊抱怨」、「我還是喜歡寄信通知」、「繳稅是中華民國國民的義務，本來就是自己要知道時間的，而且信封上就有QR code可以掃，便利商店也可以繳錢」、「不是每個人都會使用網路…老一輩人怎麼辦」、「稅務沒有用簡訊或e-mail，如果用這兩種方式通知，一定是詐騙」。

不過也有網友幫忙緩頰的說「我同意你的說法」、「我也不喜歡收到紙，單純是因為丟掉的時候很麻煩」、「可能妳不是台灣人，台灣人都知道報稅是五月」、「我大嫂也是外配，但是她有自己的店要顧，她會學習要繳什麼費要注意什麼時候報稅！這都可以學習的」、「我們的政府很多東西沒有專業到電子化，這也是沒辦法，可以電子化但是不會用的人居多」。

還有網友建議「你知道健保卡也可以繳稅嗎？」、「現在很多銀行也有信用卡代繳服務唷，忘記繳也會直接代扣，很方便」、「我十幾年來都是直接扣帳的，信箱都廣告很容易漏掉」、「已開辦繳稅服務行動支付工具APP」、「有身份證的話找個時間去戶政辦自然人憑證，之後沒空回房子拿信，上網就可以繳稅（所得稅、房屋稅等）」。

爆怨公社地價稅
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

別錯過端午最強改運日！命理師傳授7招秘笈讓你華麗轉身

2019-06-06 14:56

13縣市大雨特報！ 南投大雷雨注意冰雹

2019-06-06 14:54

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:40

端午休明休市 蔬菜水果今出現節慶行情

2019-06-06 15:03

市售蔬果農藥超標 每10件就1件

2019-06-06 15:02

Outlet攬客出招 端節玩雪搶折扣

2019-06-06 14:35

端午連假 高溫加班

2019-06-06 14:32

連假交通返鄉潮 明天國5路恐塞爆

2019-06-06 14:31

防登革熱！ 環境髒亂致病媒蚊蟲孳生 最高罰六千元

2019-06-06 14:26

通勤族注意！7/1起雙北公車 上下車都要刷卡

2019-06-06 14:20

罕病20年／打造福利家園 讓病友展笑顏

2019-06-06 14:19

罕病20年／基金會請命 罕藥優先救助

2019-06-06 14:16

罕病20年／陳莉茵的眼淚 翻轉國人對罕病認知

2019-06-06 14:15

罕病20年／罕病法 造福逾1.5萬名患者

2019-06-06 14:11

正隆推環保衛生紙 強調不砍樹百分百處理

2019-06-06 14:06

影／桃園機場公司提前祝福旅客端午節快樂

2019-06-06 14:04

「大腸癌」發生率第1名 注意自己是否為高危險群

2019-06-06 14:00

影／400年前歐亞交融新感動 故宮南院五大博物館精選展

2019-06-06 13:59

注意財神爺給暗示 端午節買刮刮樂拚改運

2019-06-06 13:55

防中暑切勿口渴才喝水 含糖飲反而身體流失更多水分

2019-06-06 13:39

因應端午假期 新店警配合實施高承載管制

2019-06-06 13:39

天氣熱小心中暑 三要訣預防熱傷害

2019-06-06 13:28

屏東楓港37.6度！ 氣象局針對7縣市發布高溫資訊

2019-06-06 13:27

外帶押金杯正夯 學者：政府應鼓勵、透過社會設計提倡

2019-06-06 13:09

估全台近百萬人罹有肺阻塞 高達50萬人患病沒自覺

2019-06-06 12:56

青春痘非年輕人專利 醫師：五步驟做好肌膚養護

2019-06-06 12:51

注意了！ 下周鋒面影響 恐出現局部大雨或豪雨

2019-06-06 12:20

台南著名正興街特色店不敵夾娃娃店 一家家熄燈

2019-06-06 12:14

影／太有才！老師用粉筆畫出山水畫 網跪：這黑板誰捨得擦

2019-06-06 12:00

癌末病患的最後1次畫展 醫院開畫展圓夢

2019-06-06 11:56

醫：吃粽前半小時可先吃鳳梨 吃完一定要走動

2019-06-06 11:47

獸醫用人藥協商會議 防檢局：動物用藥為獸醫專業

2019-06-06 11:43

驚！女嬉鬧玩弄空氣噴槍 高壓氣體灌入體內險送命

2019-06-06 11:40

端午連假北部地區易塞路段、替代路看這裡

2019-06-06 11:36

Uber條款將上路駕駛有話說 上午交通部次長等嘸人

2019-06-06 10:56

端午連假要開始 高公局估傍晚起南下現車潮

2019-06-06 10:49

影／紅色瀕危物種 大潭藻礁區發現台灣白海豚群

2019-06-06 10:46

出門防曬！氣象局對5縣市發布高溫資訊 恐破36度

2019-06-06 10:29

市售蔬果10件就1件農藥殘留超標 多家知名賣場上榜

2019-06-06 10:25
看更多

熱門文章

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

旅客注意！雙北公車7月1日起上下車都要刷卡

2019-06-06 11:27

加速汰換舊機車 四行程也有補助了

2019-06-06 00:38

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:40

吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

公車族注意了！ 雙北市公車7月起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:29

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 10:22

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

大樂透端午加碼百萬 94%為一注獨得

2019-06-05 16:30

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

注意了！ 下周鋒面影響 恐出現局部大雨或豪雨

2019-06-06 12:20

天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00

花草茶別當水喝 飲用有禁忌

2019-06-05 23:54

杉林溪20萬朵繡球花同時綻放 夏夜可看璀燦銀河星光

2019-06-06 08:28

夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

高鐵延伸到宜蘭？ 賀陳旦：不如發展轉乘

2019-06-06 00:38

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 10:05

舒淇飛上海現身Chloé早春大秀 放暑假窩在家當剷屎官

2019-06-06 00:58

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

13縣市大雨特報！ 南投大雷雨注意冰雹

2019-06-06 14:54

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

花蓮近海凌晨規模4.5地震 最大震度4級

2019-06-06 04:29

醫：吃粽前半小時可先吃鳳梨 吃完一定要走動

2019-06-06 11:47

韓國「新村」6月5日首賣第1餐 200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

加油再等等！連3降 下週汽油估每公升大降1.4元

2019-06-06 11:49

影／紅色瀕危物種 大潭藻礁區發現台灣白海豚群

2019-06-06 10:46

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00

台南芒果豐收上市 南化芒果市集下周一開市

2019-06-06 07:41

【心情點滴】漉樚／母親的那些珠子

2019-06-06 06:00

台南著名正興街特色店不敵夾娃娃店 一家家熄燈

2019-06-06 12:14

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top