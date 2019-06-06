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估全台近百萬人罹有肺阻塞 高達50萬人患病沒自覺

2019-06-06 12:56聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

醫師表示，肺阻塞會有慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難等症狀。 本報資料照片
醫師表示，肺阻塞會有慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難等症狀。 本報資料照片
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國外研究指出，全球肺阻塞漏診率高達70%，隱形殺手慢性阻塞性肺病已嚴重威脅國人健康，過去十年間每年都有5000人因下呼吸道疾病死亡，肺阻塞就是死因之一，醫學會估計台灣全人口患有肺阻塞者約80至100萬人，若以台灣5成漏診率換算，最糟情況恐有50萬名患者明明已深陷肺阻塞致命危機卻不自知。

台灣慢性下呼吸道疾病排名十大死因第7位，其中包含肺阻塞，40歲以上成人罹患率約6.1%，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事林慶雄指出，肺阻塞是不可逆的呼吸道阻塞疾病，需要終身服藥，延緩肺功能惡化；若無及時接受治療，可能誘發肺炎、肺癌，甚至因「心肺不分家」，若肺不好，以會連帶影響心血管功能，併發心臟衰竭、心肌梗塞。

慢性阻塞性肺病是一種呼吸道長期發炎、導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病，典型症狀為慢性咳嗽、濃痰、喘鳴、易喘。但早期易與感冒、氣喘混淆，患者常因輕忽症狀或缺乏病識感而延遲就醫。吸菸者、高度暴露於粉塵環境職業，如礦工、木工等都是肺阻塞高風險族群，為能在及早確診，林慶雄建議40歲以上、「咳痰悶喘」超過2周者，應到醫院做X光片及肺功能檢查。

目前國際新進肺阻塞藥物都有納入健保給付，幾乎不需自費治療，林慶雄表示，以臨床經驗，肺阻塞患者妥善接受治療後，近7成可有效控制病情，雖仍會咳、走遠會稍微喘，但日常生活不受限；其餘3成並期仍不隱定主要與發現時已晚期、不規律就診、用藥有關。「肺阻塞需終身用藥，並非有呼吸困難症狀才需吃藥，但患者常因病情控制好，就忘記再來拿藥。」

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心說，「戒菸」是遠離肺阻塞最重要的第一步，長期吸菸已被證實為罹患肺阻塞的高風險因子，80%肺阻塞死因與吸菸有關，且罹患肺阻塞風險與菸齡成正比，時間越長罹患肺阻塞的機會就越高。民眾可利用國民健康署免費戒菸專線或洽醫療院所及地方政府衛生所的戒菸門診，尋求專業的戒菸協助。

患者戒菸衛生所
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