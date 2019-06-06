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醫：吃粽前半小時可先吃鳳梨 吃完一定要走動

2019-06-06 11:47聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

端午連假，不免吃粽子應景，長庚臨床毒物中心團隊於林杰樑臉書粉絲專頁中，提醒民眾吃粽子前後半小時，可以吃富含酵素的水果，如鳳梨、奇異果、木瓜等；吃完粽子之後一定要站起來走動10到15分鐘，慢性腎臟病或是洗腎患者應該適量攝取粽子，或是只單純吃白米粽，至於鹼粽，目前合法食品添加劑為「3偏磷酸鈉」，建議洗腎患者少吃。

長庚臨床毒物中心團隊表示，粽子多使用糯米，容易增加腸胃負擔，因此建議選擇粽子時或是包棕子時，應選擇有糙米、蕎麥、薏仁、燕麥等全穀類以增加纖維量，也不要用油炒米增加油脂；選擇瘦肉減少肥肉，不用蛋黃或是將蛋黃減半，可用南瓜代替蛋黃美味又健康。

包粽子食材可加入如竹筍、杏鮑菇、香菇等纖維，吃粽子搭配各式蔬菜，最好ㄧ個粽子吃一碗青菜，團隊也建議吃粽子之前半小時，或是餐後半小時，可以多吃些富含酵素的水果如鳳梨、木瓜、奇異果有助消化。

每天只吃一餐粽子，而且最好選擇午餐吃較好消化，吃完粽子務必站起來走動10到15分鐘。另外，一般市場上的粽子多含五穀米、花生、栗子和蝦米等高磷食材，慢性腎臟疾病或洗腎患者應該適量攝取或只吃單純白米粽。

鹼粽目前合法食品添加劑「3偏磷酸鈉」，透析患者建議少吃；包粽子用的鹼水屬於強鹼，使用後請勿隨意放置，也需放在兒童拿不到的地方。粽子也不要沾醬或是稀釋後再沾，吃粽子切勿搭配含糖飲料，以防端午節後變胖。

吃粽子之前半小時，或是餐後半小時，可以多吃些富含酵素的水果如鳳梨、木瓜、奇異果有...
吃粽子之前半小時，或是餐後半小時，可以多吃些富含酵素的水果如鳳梨、木瓜、奇異果有助消化。本報資料照片
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粽子患者洗腎
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