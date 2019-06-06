獸醫用人藥協商會議 防檢局：動物用藥為獸醫專業

2019-06-06 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為了讓獸醫合法使用人藥，衛福部、農委會，以及藥師團體、獸醫團體昨將在防檢局召開會議協商，但藥師團體到場後卻拒絕協商退席，協商破局，令在場人士錯愕；現場衛福部提出「雙軌制」解套，獸醫團體並不反對，但要求配套措施，待下回會議繼續協商討論，同時也由食藥署繼續與藥師公會溝通。

農委會防檢局副局長杜文珍表示，藥師公會全聯會代表來了，但連簽到都沒有就退席，說不參加就走了，包括食藥署與防檢局都希望管理有結論，因為這個案子必須往前走，有的獸醫師公會理事長一早從屏東趕來，大家都滿心期待，能夠協商出一個相互都能接受的成果，彼此都必須要退一步，協商的目的就是大家把意見講出來，就算是上回公告的版本，也是經過與藥師公會協商的結果，目的是要讓不論是人藥、動藥都要管好，讓獸醫有藥可以用，這才是三贏的結果，不能只有說不滿意，有意見，但有意見又不協商，因此覺得錯愕。

杜文珍說，在國外主要國家，不論診斷、治療、開藥都是獸醫師的專業。藥放在人身上，這是藥師的專業，但若是放在動物身上，真的是獸醫的專業，這是無庸置疑的，食藥署也了解這一塊，防檢局與食藥署都有共識，這件事情應該要繼續往前走，否則都不是很好的狀況，既然大家都有共識，為何不能大家坐下來談。

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源表示，藥師公會只來了10分鐘就離席，說全聯會沒有同意藥品貼標籤後能夠賣給獸醫師這樣的作法，結果集體離席抗議；貼標籤這是當初衛福部提出的管理辦法，也不是獸醫提出的，不了解藥師公會在反抗什麼。

翁伯源表示，但昨天還是有某些結論，衛福部希望能夠雙軌並行去處理，藥商可以貼標籤，把藥物販賣給動物醫院，但是當藥品不足時，也可以釋出處方籤，讓飼主可去藥局購買藥品；雙軌制獸醫團體並不反對，但獸醫團體要求食藥署必須提出管理機制配套措施。

翁伯源說，從頭到尾獸醫團體都願意納管，獸醫用人用藥就是跟著政府的各項管理規則，獸醫反對的，只有反對為何一定要透過藥師才能拿到藥品。

他表示，台灣的動物醫院有1600多家，藥局是否有能力去辨別這處方籤的真偽？由於動物用藥品法中有的獸醫師處方籤格式，僅止於畜產、水產的處方用藥，並沒有小動物的處方籤，因此要釋出伴侶動物處方籤，首要應該要有公版的格式、認定，紀載應記載的是向，並規定應該要保留到什麼程度，食藥署承諾會回去討論，並與藥師團體溝通。

中華民國獸醫師公會聯合會理事長陳培中表示，衛福部也認為，動物醫院被藥這部分沒有問題，打針、點滴，本來就可以由藥廠出貨給動物醫院，這部分藥師不能阻擋，但若要備藥時，藥廠賣給獸醫師是整盒藥物，臨時要去調貨、小劑量的，要開條路要去藥局購買，這是雙軌並行制，這部分獸醫師並不反對，但需要配套措施，如果連獸醫師被藥都不准，都要去藥局拿，這點衛福部也不同意，因此衛福部要去與藥師團體溝通。