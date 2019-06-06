端午連假北部地區易塞路段、替代路看這裡

2019-06-06 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



端午連續假期來囉，公路總局一工處預估轄區連假車流高峰期，將發生在明天（7日）上午8點至晚上6點，主要為返鄉及旅遊車流，部分省道因龍舟賽等民俗慶典活動或施工影響，將造成壅塞，包括2019年新竹縣長杯龍舟賽在台15線池和宮、台2乙線淡水清水巖祖師繞境、台3線龍潭大池龍舟賽。

還有台61線西濱快速公路63~64公里新豐鳳鼻路段，因施工造成車道縮減，又逢2019年新竹縣長杯龍舟賽在新豐鄉池和宮池和湖舉行，為避免參與活動車潮與南下返鄉出遊車流打結，請參加活動的用路人由新庄路或117線中正路轉台15線西濱公路進入會場。

長途利用台61線西濱快速公路南下返鄉及旅遊的用路人，可提前由西濱快速公路48公里處觀音交流道轉台66線至新屋，再由台31線至湖口轉台1線南下避開壅塞路段（替代路線詳附圖1）。

公路總局也針對幾個容易壅塞的熱門遊憩區，建議用路人可利用替代路線進出，包括新北市台2線金山來往萬里段，遊客可改走玉田路進入野柳風景區(替代路線詳見圖2）、台2線瑞濱至福隆段車多時，可藉由資訊可變看板（CMS）提供的旅行時間資訊，選擇是否由台2丙線做為替代道路（替代路線詳見圖3）。

桃園市台3線大溪路段車多時可由桃56瑞仁路、桃60大鶯路進入大溪（替代路線詳見圖4）、台7線、慈湖、石門水庫、角板山風景區部分，除台7線，大台北地區遊客可選擇於三峽台3線轉台7乙北橫支線作為替代道路（替代路線詳見附圖5）。

有管制的路段請用路人提前規畫改道，包括台64線西行台北港端因施工封閉一車道，原本規畫銜接台61甲線南下的用路人，要提前在八里匝道改行台15線連接台61線南下（替代路線詳附圖六）。

國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，7日全天（24小時）封閉南下匝道，要由台66線轉國道1號南下的用路人，要提前下平面道路改由幼獅交流道銜接國道1號（替代路線詳附圖七）。台68線西行接台15線匝道於端午連假期間禁止左轉南下，用路人直行進入南寮後由東大路或天府路銜接台15線南下（替代路線詳附圖八）。

台2線台2乙線關渡至淡水段平日已是易壅塞的車多路段，端午連假期間恰逢清水巖祖師繞境活動，遊客可多利用捷運前往淡水。「2019福隆沙雕藝術季」已經在福隆海水浴場進行一個多月，預估端午連假期間，台2線福隆路段將出現大量車潮。

為因應龍潭大池龍舟賽及周邊慶典活動，桃園市政府規畫7日端午節當天上午8點至9日晚上12點，周邊神龍路及龍元路為行人徒步區，禁止車輛通行。上述3處活動地區周邊停車場車位有限，建議用路人多加利用大眾運輸系統前往，可以避開壅塞、節省旅行時間。

為紓解國道5號車流，公路總局規畫台9線北宜公路為國5替代路線，從新店到頭城，車程約1個半小時，沿途經過千島湖、坪林茶鄉、石牌縣界、九彎十八拐等著名風景區，公路總局一工處在坪林路段，雙向設有資訊可變看板（CMS），提供行駛台9線或國道5號的旅行時間供用路人參考選擇，同時也在螢光黃底替代路線指引標誌上方，增設「幸福公鹿」牌面，導引民眾跟著「公鹿」走，幸福不迷路。

省道即時交通資訊網新版APP「幸福公路」已於今年1月下旬上架，提供道路績效、即時路況資訊、公路影像畫面等9大功能，用路人可適當利用安排路線。