親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

史上最貴10大軍機！F-35才第8 這老爺機身價是它20倍

NBA／柯瑞飆47分無用！暴龍要回領先 林書豪首度上場

端午連假北部地區易塞路段、替代路看這裡

2019-06-06 11:36聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

端午連續假期來囉，公路總局一工處預估轄區連假車流高峰期，將發生在明天（7日）上午8點至晚上6點，主要為返鄉及旅遊車流，部分省道因龍舟賽等民俗慶典活動或施工影響，將造成壅塞，包括2019年新竹縣長杯龍舟賽在台15線池和宮、台2乙線淡水清水巖祖師繞境、台3線龍潭大池龍舟賽。

還有台61線西濱快速公路63~64公里新豐鳳鼻路段，因施工造成車道縮減，又逢2019年新竹縣長杯龍舟賽在新豐鄉池和宮池和湖舉行，為避免參與活動車潮與南下返鄉出遊車流打結，請參加活動的用路人由新庄路或117線中正路轉台15線西濱公路進入會場。

長途利用台61線西濱快速公路南下返鄉及旅遊的用路人，可提前由西濱快速公路48公里處觀音交流道轉台66線至新屋，再由台31線至湖口轉台1線南下避開壅塞路段（替代路線詳附圖1）。

公路總局也針對幾個容易壅塞的熱門遊憩區，建議用路人可利用替代路線進出，包括新北市台2線金山來往萬里段，遊客可改走玉田路進入野柳風景區(替代路線詳見圖2）、台2線瑞濱至福隆段車多時，可藉由資訊可變看板（CMS）提供的旅行時間資訊，選擇是否由台2丙線做為替代道路（替代路線詳見圖3）。

桃園市台3線大溪路段車多時可由桃56瑞仁路、桃60大鶯路進入大溪（替代路線詳見圖4）、台7線、慈湖、石門水庫、角板山風景區部分，除台7線，大台北地區遊客可選擇於三峽台3線轉台7乙北橫支線作為替代道路（替代路線詳見附圖5）。

有管制的路段請用路人提前規畫改道，包括台64線西行台北港端因施工封閉一車道，原本規畫銜接台61甲線南下的用路人，要提前在八里匝道改行台15線連接台61線南下（替代路線詳附圖六）。

國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，7日全天（24小時）封閉南下匝道，要由台66線轉國道1號南下的用路人，要提前下平面道路改由幼獅交流道銜接國道1號（替代路線詳附圖七）。台68線西行接台15線匝道於端午連假期間禁止左轉南下，用路人直行進入南寮後由東大路或天府路銜接台15線南下（替代路線詳附圖八）。

台2線台2乙線關渡至淡水段平日已是易壅塞的車多路段，端午連假期間恰逢清水巖祖師繞境活動，遊客可多利用捷運前往淡水。「2019福隆沙雕藝術季」已經在福隆海水浴場進行一個多月，預估端午連假期間，台2線福隆路段將出現大量車潮。

為因應龍潭大池龍舟賽及周邊慶典活動，桃園市政府規畫7日端午節當天上午8點至9日晚上12點，周邊神龍路及龍元路為行人徒步區，禁止車輛通行。上述3處活動地區周邊停車場車位有限，建議用路人多加利用大眾運輸系統前往，可以避開壅塞、節省旅行時間。

為紓解國道5號車流，公路總局規畫台9線北宜公路為國5替代路線，從新店到頭城，車程約1個半小時，沿途經過千島湖、坪林茶鄉、石牌縣界、九彎十八拐等著名風景區，公路總局一工處在坪林路段，雙向設有資訊可變看板（CMS），提供行駛台9線或國道5號的旅行時間供用路人參考選擇，同時也在螢光黃底替代路線指引標誌上方，增設「幸福公鹿」牌面，導引民眾跟著「公鹿」走，幸福不迷路。

省道即時交通資訊網新版APP「幸福公路」已於今年1月下旬上架，提供道路績效、即時路況資訊、公路影像畫面等9大功能，用路人可適當利用安排路線。

公路總局呼籲返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，尖峰時段開車行駛替代路線，可避開壅塞路段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網http://168.thb.gov.tw，或撥（02）86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。

(圖2）新北市台2線金山來往萬里段，遊客可改走玉田路進入野柳風景區。圖／公路總局...
(圖2）新北市台2線金山來往萬里段，遊客可改走玉田路進入野柳風景區。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享
（圖5）三峽台3線轉台7乙北橫支線作為替代道路替代路線圖。圖／公路總局第一區養護...
（圖5）三峽台3線轉台7乙北橫支線作為替代道路替代路線圖。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享
（圖1）西濱快速公、新竹南下替代路線。圖／公路總局第一區養護工程處提供
（圖1）西濱快速公、新竹南下替代路線。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享
（圖6）台64線西行台北港端因施工封閉一車道。圖／公路總局第一區養護工程處提供
（圖6）台64線西行台北港端因施工封閉一車道。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享
（圖3）台2線瑞濱至福隆段車多時替代路線。圖／公路總局第一區養護工程處提供
（圖3）台2線瑞濱至福隆段車多時替代路線。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享
（圖8）台68線西行接台15線匝道於端午連假期間禁止左轉南下。圖／公路總局第一區...
（圖8）台68線西行接台15線匝道於端午連假期間禁止左轉南下。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享
（圖7）國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，7日全天封閉南下匝道，替代道路圖...
（圖7）國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，7日全天封閉南下匝道，替代道路圖。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享
（圖4）桃園市台3線大溪路段車多時替代路線圖。圖／公路總局第一區養護工程處提供
（圖4）桃園市台3線大溪路段車多時替代路線圖。圖／公路總局第一區養護工程處提供
分享

國道連假端午節
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:40

注意了！ 下周鋒面影響 恐出現局部大雨或豪雨

2019-06-06 12:20

台南著名正興街特色店不敵夾娃娃店 一家家熄燈

2019-06-06 12:14

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 10:22

影／太有才！老師用粉筆畫出山水畫 網跪：這黑板誰捨得擦

2019-06-06 12:00

癌末病患的最後1次畫展 醫院開畫展圓夢

2019-06-06 11:56

醫：吃粽前半小時可先吃鳳梨 吃完一定要走動

2019-06-06 11:47

獸醫用人藥協商會議 防檢局：動物用藥為獸醫專業

2019-06-06 11:43

驚！女嬉鬧玩弄空氣噴槍 高壓氣體灌入體內險送命

2019-06-06 11:40

Uber條款將上路駕駛有話說 上午交通部次長等嘸人

2019-06-06 10:56

端午連假要開始 高公局估傍晚起南下現車潮

2019-06-06 10:49

影／紅色瀕危物種 大潭藻礁區發現台灣白海豚群

2019-06-06 10:46

出門防曬！氣象局對5縣市發布高溫資訊 恐破36度

2019-06-06 10:29

市售蔬果10件就1件農藥殘留超標 多家知名賣場上榜

2019-06-06 10:25

迎端午連假 高鐵今、明加開南下列車

2019-06-06 10:13

普悠瑪出事的新馬車站 將北移1440公尺設新站

2019-06-06 10:13

端午連假天氣高溫穩定！出門記得防曬、補充水分

2019-06-06 10:09

如何深度減碳 中研院籲推氣候變遷法

2019-06-06 10:07

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 10:05

75年前今天諾曼地登陸靠預報準？ 鄭明典：有運氣成分

2019-06-06 09:59

新住民過端午 分享泰國粽好滋味

2019-06-06 09:50

中藥製劑代製費過低不敷成本 長庚20年來首度調漲

2019-06-06 09:49

重量級職人師徒的麵包心法──野上麵包主廚野上智寬、張家豪

2019-06-06 09:36

老饕進階班 圖解台灣牛料理

2019-06-06 09:35

新店34.9度！ 氣象局針對4縣市發布高溫黃色燈號

2019-06-06 09:21

銀髮族養成運動習慣 三熱身部位減少肌肉傷害

2019-06-06 09:13

「手」護國家級山海圳 30人雙手打造156公尺步道

2019-06-06 08:59

杉林溪20萬朵繡球花同時綻放 夏夜可看璀燦銀河星光

2019-06-06 08:28

賴忠瑋：端午連假都悶熱 紫外線過量到危險級

2019-06-06 07:55

小心失智！ 中年男常忘東忘西竟是因血糖過低

2019-06-06 07:41

台南芒果豐收上市 南化芒果市集下周一開市

2019-06-06 07:41

吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35

罕病20／罕病基金會請命 罕藥應優先救助

2019-06-06 07:08

罕病20／打造福利家園 罕病病友展笑顏

2019-06-06 07:07

罕病20／曾命懸一線 首位健保給付罕病用藥者33歲了

2019-06-06 07:06

罕病20／陳莉茵的眼淚 翻轉國人對罕病偏見

2019-06-06 07:06

臭氧濃度偏高 北部今午後空品恐亮橘燈

2019-06-06 05:30

「你的靈魂是非賣品」 黃勝雄微電影北醫大首映

2019-06-06 04:36

花蓮近海凌晨規模4.5地震 最大震度4級

2019-06-06 04:29
看更多

熱門文章

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

加速汰換舊機車 四行程也有補助了

2019-06-06 00:38

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 10:22

大樂透端午加碼百萬 94%為一注獨得

2019-06-05 16:30

天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

旅客注意！雙北公車7月1日起上下車都要刷卡

2019-06-06 11:27

杉林溪20萬朵繡球花同時綻放 夏夜可看璀燦銀河星光

2019-06-06 08:28

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:40

每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 10:05

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

高鐵延伸到宜蘭？ 賀陳旦：不如發展轉乘

2019-06-06 00:38

花草茶別當水喝 飲用有禁忌

2019-06-05 23:54

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05

舒淇飛上海現身Chloé早春大秀 放暑假窩在家當剷屎官

2019-06-06 00:58

花蓮近海凌晨規模4.5地震 最大震度4級

2019-06-06 04:29

韓國「新村」6月5日首賣第1餐 200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

經濟解析／高鐵要延伸到宜蘭 有這麼簡單嗎？

2019-06-05 20:17

晚期肝癌患者福音 6月起二線標靶藥納健保

2019-06-05 12:52

紙餐具不歸路／紙餐具湯水易沾黏 回收商嘆分類難

2019-06-05 18:04

Uber條款今公告 限時租、日租

2019-06-06 00:38

這家飯店端新菜 居然是像玉米的楊枝甘露

2019-06-05 21:36

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top