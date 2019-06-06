端午連假要開始 高公局估傍晚起南下現車潮

2019-06-06 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



明天就是端午連假，高速公路局預估今天傍晚返鄉車潮就會逐漸湧現，預計會比平常下班車流量多一成；明天連假首日，預估北部路段會有較長時間的壅塞，尤其國5恐嚴重壅塞，要特別注意。

交通部高公局交通管理組組長卓明君表示，今天下午5點以後會開始有返鄉車潮湧現，主要以都會區周邊國道，像是內湖、圓山路段、國1林口到五股，國3新店、中和，湖口到新竹，台中到豐原等都會區周邊國道較為壅塞，預計會比平常下班車流量多一成。

高公局表示，透過大數據分析，明天西部國道北部路段於上午7時、國5於6時後陸續有車流湧現，另外，國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南下三鶯至關西、烏日至霧峰及國5南下南港系統至坪林均有車多壅塞情形，國5路段恐持續至下午。

高公局表示，連假3日6月7日至9日期間，國道實施實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。

高公局表示，連續假期國道交通需求為平日的1.5至2倍，其中往景點或往宜蘭方向的國5南港系統前的交流道出口較易回堵，請用路人盡早變換至外側車道，依序駛出，切勿從左側車道強行插入連貫車隊，違者將處以新台幣3000至6000元罰鍰。