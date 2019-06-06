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影／紅色瀕危物種 大潭藻礁區發現台灣白海豚群

2019-06-06 10:46聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

6月8日是一年一度的「世界海洋日」，環團宣布漁船以及釣客在大潭藻礁周邊海域，目擊到極度瀕危物種、俗稱媽祖魚的台灣白海豚，環團要求中油第三天然氣接收站立即停工、重啟環評，並立刻把當地畫為保護區。

搶救大潭藻礁行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟等環團今天召開記者會，表示因為大潭藻礁發現新的瀕危保育類動物，籲政府撤銷中油三階的環評處分。

搶救大潭藻礁行動聯盟理事長潘忠政表示，今年過年後就有當地居民在傳，後來環團深入去了解，確實有白海豚出沒的影片。

台灣白海豚是在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄下，被列為極度瀕危物種，自從2004年台灣沿岸約100隻左右的族群，目前的紀錄剩下約60多隻；2014年農委會林務局預公告的台灣白海豚重要棲息環境範圍北起苗栗中港溪口的龍鳳港，南到台南將軍港。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員、台灣白海豚國際顧問團成員陳昭倫表示，這是屬於比較近岸型的海豚，估計水深25公尺到30公尺內，活動在半淡水的海域間。

陳昭倫表示，台灣白海豚國際顧問團Peter Ross博士曾在2010年期刊中指新竹以北海域也是台灣白海豚的潛在出沒海域，只是至今沒有目擊紀錄；這次永安漁港的漁船拍攝到一群一共4隻，2大2小，分布在水深約7、8米的區域；另在大潭藻礁區出水口的釣客也在距離出海口800公尺處，用手機記錄到台灣白海豚出沒。

為何白海豚會跑到這裡來？陳昭倫說他大膽推論，一是台灣西部海岸到淡水河口原本就都是白海豚出沒的海域，包括各種鯨豚洄游，會到這裡棲息覓食，但過去相關研究都是苗栗以南台中、彰化地區；另一原因是現在政府如火如荼興建離岸風電，水中生活對水下噪音與工程的干擾很敏感，致白海豚有避開行為，甚至離開原本的棲息地，傳統漁民的作業方式與範圍也受到縮限、甚至被迫轉業，但這必須要有更多科學證據來佐證。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，中油三階過去通過的環差、環現差有重大瑕疵，希望中油能夠停下現在的工程，環保署撤銷環評處分，保育類野生動物是不能收到干擾的，中油在當地興土木，對於野生動物就是一種干擾。

大潭藻礁區白海豚出沒。圖／搶救大潭藻礁聯盟提供
大潭藻礁區白海豚出沒。圖／搶救大潭藻礁聯盟提供
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大潭藻礁區白海豚出沒。圖／搶救大潭藻礁聯盟提供
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海豚中油大潭藻礁
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