市售蔬果10件就1件農藥殘留超標 多家知名賣場上榜

2019-06-06 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部食藥署針對市售農產品進行抽驗，發現市售蔬果每10件就有1件農藥殘留量超標。本報資料照片 分享 facebook 市售蔬果每10件就有1件農藥殘留量超標。衛福部食藥署今年1至2月間抽驗733件農產品，發現有74件農產品農藥殘留量不符規定，不合格率為10.1%；不合格產品的販售地點包括多家知名賣場與地方農會。

衛生主管機關今年1至2月間走訪全台各地攤商、果菜行、超級市場、量販店等，總計抽驗733件市售農產品，進行374項農藥殘留檢驗。結果發現，其中74件產品的農藥殘留量不符規定，其中包括當季蔬果，也不乏非當季的果菜，像是非冬季出產的百香果、木瓜、進口奇異果等；最常見的殘留超標農藥包括加保扶、芬普尼、達滅芬、毆殺滅、貝芬替等，超標倍數從接近標準值到超標19倍都有。

林口長庚醫院腎臟科教授顏宗海表示，加保扶是胺基甲酸類的殺蟲劑，雖不會致癌，但屬高毒性，會抑制人體內乙醯膽鹼酶的活性，因此攝取過量可能導致神經毒性；同樣是殺蟲劑的芬普尼屬中等毒性，美國環保署將之列為C級致癌物，也就是動物實驗看見會提升罹患甲狀腺癌的風險，但對人體是否致癌尚無證據；達滅芬是殺菌劑，不會致癌且為低毒性。

過去食藥署向民眾宣導選購蔬果的方法之一是選擇信譽良好的商家，不過上述調查資料顯示，不合格產品的販售地點包括知名量販店好市多、大潤發、家樂福、愛買、全聯、頂好超市與地方農會。

馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢表示，購買果菜回家後，以流動清水沖洗可去除水溶性農藥的殘留，建議先沖洗完畢再裁切、去皮烹煮或食用，如此也可以保有果菜內的水溶性維生素；水煮果菜時，若將鍋蓋打開，理論上有助水蒸氣帶走有害物質；若是沖泡茶葉或花茶，可先將第一泡茶水倒掉，如此有助去除水溶性農藥殘留。

食藥署表示，針對不合格業者，已交由地方政府衛生局進行後續處辦；同時要求衛生局追查來源，移請農政機關依法進行源頭管理。