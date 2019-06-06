普悠瑪出事的新馬車站 將北移1440公尺設新站

2019-06-06 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



普悠瑪出事的新馬車站前路軌彎度大，鐵路局決定斥資6億元，改善曲線半徑，新馬車站因此要北移1440公尺，新設2座岸壁式的月台。資料照片 分享 facebook 台鐵北迴線普悠瑪列車第4632車次，去年10月21日下午4點50分行駛至宜蘭縣冬山至蘇新間路段的新馬車站，以高達140公里的時速出軌，車上366人，18死、2百多人輕重傷，史上最嚴重。

鐵路局檢討，發現出事的新馬車站前路軌彎度大，決定斥資6億元改善曲徑半徑，從目前的306公尺，調整為500公尺，改善範圍約2600公尺，新馬車站因此要北移1440公尺，新設2座岸壁式的月台。

鐵路局表示，這項改善工程本月委託設計，設計1年，施工2年，預計3年後，即民國111年完成。