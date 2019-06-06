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如何深度減碳 中研院籲推氣候變遷法

2019-06-06 10:07聯合報 記者何定照╱即時報導

中研院今發布「台灣深度減碳政策建議書」，提出三項核心的政策倡議：立即啟動「台灣深度減碳途徑」規畫、以「多元利害相關人對話平台及公眾審議程序」開展深度減碳社會溝通、推動「氣候變遷法」。

中研院表示，這本建議書從能源與產業轉型、科技發展與治理等面向，規畫我國深度減碳途徑，並提出上述三項核心倡議，盼作為政府施政參考之方向，創造經濟與深度減碳的雙贏發展。

中研院說，隨著聯合國氣候變化綱要公約及巴黎協定等約定成為國際共識，台灣已公布我國減碳目標──於2050年的人均排碳量應降至5.4至6公噸，並大力推動再生能源及綠能產業。但《巴黎協定》更將世紀末增溫控制在1.5至2°C、於2050年世界人均排碳量降至1.0至1.7公噸。

中研院表示，為回應國際減碳局勢，同時確保我國產業與經濟發展，有必要在雙贏的前提下，立即規畫兼具前瞻性與可行性的「國家長期深度減碳藍圖」，配合國際深度減碳期程，具體落實相關措施。

中研院說，為體現台灣2°C減碳承諾，促使台灣社會順利邁入新世代的低碳（零碳）產業與社會轉型，政策建議書研議小組倡議，台灣應盡速以深度減碳為目標，審慎擘畫未來半個世紀或更長遠的宏觀轉型發展計畫。

中研院表示，研議小組首先採用政府官方報告，回顧我國溫室氣體排放、能源使用及能源與氣候變遷調適政策的現況，並參考國際深度減碳路徑計畫（Deep Decarbonization Pathways Project，DDPP）規畫原則，就藍圖與長期願景、能源轉型、產業轉型、科技研發與商業化及治理等面向，提出我國深度減碳途徑規畫的關鍵議題。

在作為對國家整體未來深度減碳機制的擘畫，以回應當世代國際減碳訴求，與跨世代正義等倫理價值上，研議小組提出三項核心的政策倡議：

1. 立即啟動「台灣深度減碳途徑」規畫，呼應2030年永續發展目標以及巴黎協定長期減量策略。經由參與國際DDPP平台，以取得更廣泛深遠的國際知識、資訊與資源交流，從宏觀而長遠角度規畫台灣深度減碳的轉型途徑。

2. 以「多元利害相關人對話平台及公眾審議程序」開展深度減碳社會溝通。深度減碳涉及經濟型態與生活方式的巨幅變動，因此在轉型過程中需積極爭取社會行動者的支持，建立涵蓋產業、政府、學界、公民團體四方面的對話平台，消弭彼此對深度減碳的歧見，透過成熟的社會機制，共同形塑轉型的共識與氛圍

3. 推動「氣候變遷法」，作為建構對深度減碳友善之法規體系與產業環境之上位法源，使深度減碳轉型途徑能有穩健的法規依據，並能進行充分評估，以扶植具有前瞻潛力的新能源產業。

中研院說，深度減碳是條艱辛的道路，不僅是轉型為環境與經濟雙贏的永續社會的必要途徑，亦是現代台灣對當世代與跨世代永續發展最重要的社會責任，需要大破大立的作為方能貫徹履行。撰擬小組院士王寳貫表示，深切敦盼正視氣候變遷調適的需求，以深度減碳作為國家轉型契機，完成這項當世代的歷史重任。

中研院組織法明訂，中研院院士有「籌議國家學術研究方針」之職權。院士們出席院士會議、評議會等會議時，會中均曾就各重要科技學術議題加以討論，並提出建議。為進一步落實職責並將作業制度化，本院不定期針對科技學術及相關社會重要議題，由院長遴選院士及國內外相關領域之專家學者組成研究小組，共同研擬討論，並出版報告提出建議。

中研院今發布「台灣深度減碳政策建議書」。記者何定照／攝影
中研院今發布「台灣深度減碳政策建議書」。記者何定照／攝影
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減碳中研院巴黎協定
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