火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台鐵全新網路訂票系統，原住民返鄉專區出現「原住民身分證字號」輸入欄位，讓族人看了霧煞煞。圖／擷取自台鐵訂票網頁 分享 facebook 每年暑假期間，是花東原住民族舉辦豐年慶典的季節，而台鐵為了讓族人能夠順利返鄉參與，也特別從6月28日到9月2日設置原住民返鄉加掛專列，並提供網路線上訂票服務。不過，這項美意卻被打槍了，主要是訂票出現「原住民身分證字號」輸入欄位，讓不少族人霧煞煞，批台鐵在搞什鬼東西。

台鐵表示，全新票務系統在4月23日啟用，對於網路訂票專區原住民返鄉部分，在「身分證字號」欄位可能是當初系統設計上沒有特別注意，增加了「原住民」，因而變成「原住民身分證字號」，並不是原住民有不同的身分證字號或要輸入族群別，只要輸入一般國民身證字號一樣即可作業訂票。

「當下不知道怎麼輸入？」台東排灣族人日勒曼說，自己常常上網訂票，想說上台鐵新票務系統看看是否更便民，沒想到看到原住民返鄉專區，出現「原住民身分證字號」欄位時，她還以為原住民有專屬身分證字號？便拿出自己身分證查看，完全找不到任何有和原住民相關的字號，也沒有區別原住民身分，就不知台鐵原住民身分證字號的用意為何。

另也有族人看了台鐵訂票系統表示，原住民身分證字號到底輸入時要先寫族別再寫數字號？還是先寫數字再寫族別？這是很怪的欄位，甚麼時候政府有發原住民身分證字號？況且訂票須知裡，取票和乘車都要出示身分證明，但國民身分證都沒有區別族別，是要另行舉證嗎？豈不是更不便，台鐵在搞什鬼東西，實在看不懂。