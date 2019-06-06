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好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 10:22聯合新聞網 綜合報導

網友到大樂透簽注，意外中獎2000元。圖／翻攝自《COSTCO 好市多 消費經驗...
網友到大樂透簽注，意外中獎2000元。圖／翻攝自《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》
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民間飲食中流傳吃「豬腳麵線」可以擺脫霉運的說法，不少長輩認為豬蹄是把霉運踢走的象徵；麵線則是代表添福添壽。日前，一名網友開心分享，自己在好市多購買一盒豬腳，並帶去廟裡祭拜。飽餐一頓後，興奮地前往大樂透簽注，沒想到真的中了2000元，引發網友熱烈討論，更有人直呼「吃豬腳轉運」！

這名網友在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》PO文，曾聽友人說「吃豬腳」能夠招來好運，便特地到好市多買了一盒350元的德國豬腳拜拜。在享用完豬腳後，原PO靈機一動下注大樂透，共花200元買了自選2組、快選2組號碼。令人驚喜的是，當天晚上開獎結果出爐，竟中了四個號碼，贏得2000元現金。

此篇貼文一出，許多網友紛紛留言，「德國豬腳買起來！」、「下班直接衝」、「這下更難買到豬腳了」、「看來，又要搶一波了」、「沒關係，大家一起中獎」。

究竟吃豬腳轉運的說法從何而來呢？有句台語俗諺：「衰到踏到豬屎」，意思是連本該在豬圈裡的豬屎都會踩到的人最倒楣，因此要用「豬蹄」把霉運踢走，而且一定要吃「豬後蹄」才能否極泰來。若吃到軟趴趴、沒有力量的「豬前蹄」，反而會弄巧成拙，把霉運帶進家門，千萬要小心。

日前，一名網友聽友人說「吃豬腳可以轉運」，便買了好市多豬腳去拜拜。圖／翻攝自《C...
日前，一名網友聽友人說「吃豬腳可以轉運」，便買了好市多豬腳去拜拜。圖／翻攝自《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》
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