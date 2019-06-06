中藥製劑代製費過低不敷成本 長庚20年來首度調漲

2019-06-06 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



醫院協助中藥代製費用約落在60元，長庚醫院將近20年以來代製費僅收35元，低於同業醫院市價，近年來因原物料、人力成本增加，6月3日起調整中藥製劑代製費用，從35元調整到60元。記者許政榆／攝影 分享 facebook 近年來中醫需求大增，包括骨科、婦科等就醫人數愈增，許多民眾因不會熬煮中藥材，多半交由醫院中藥師代為熬煮，包括煎煮成水劑或製作茶包，但近年來隨著供藥量增加，長庚藥師供藥速度不及，人力成本不斷上漲，20年來首度調漲中藥代製費，從35元調整到60元。

北院區長庚醫院統計，2014年至2018年中醫門診人數，從35萬人增至38萬人，4年成長約3萬人，中醫部主治醫師林意旋表示，過去中醫就診患者多以退化性疾病如退化性關節炎、骨質疏鬆或脊椎滑脫，或過敏性疾病如鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎等爲主。

林意旋指出，近年來有不少民眾因工作壓力大，出現肌肉痠痛、睡眠障礙等症狀而來求診，此外加上現今飲食型態西化，三餐外食造成肥胖、胰島素阻抗、高血脂或代謝症候群等問題， 使民眾求診量日漸增加。

桃園長庚中醫藥劑部副科主任陳立偉表示，隨著中醫逐漸細分類科，包括內兒科、針灸科等藥品越來越多，中藥師依據中醫師開立處方提供藥材，有的藥材需內服經過熬煮成液態，有的外用則需另製成膏狀或液狀，其功效皆不同。

陳立偉指出，處理中藥煎煮相當耗時，且需依照不同藥材來進行熬煮，例如用於調控血壓、安眠鎮靜的龍骨、牡蠣殼等中藥材，需經過久煎才能將藥效熬出，而像是花草等內含精油藥材則需「後下」，在起鍋前15分鐘才能放進鍋裡煮，雖藥包外會提供煎煮方式，但大多民眾不會煮，不小心煮太久或煮乾燒焦，反而損壞藥材，因此僅2至3成民眾會自行帶回家熬煮，約7成民眾請醫院代製。