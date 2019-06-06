中藥製劑代製費過低不敷成本 長庚20年來首度調漲
近年來中醫需求大增，包括骨科、婦科等就醫人數愈增，許多民眾因不會熬煮中藥材，多半交由醫院中藥師代為熬煮，包括煎煮成水劑或製作茶包，但近年來隨著供藥量增加，長庚藥師供藥速度不及，人力成本不斷上漲，20年來首度調漲中藥代製費，從35元調整到60元。
北院區長庚醫院統計，2014年至2018年中醫門診人數，從35萬人增至38萬人，4年成長約3萬人，中醫部主治醫師林意旋表示，過去中醫就診患者多以退化性疾病如退化性關節炎、骨質疏鬆或脊椎滑脫，或過敏性疾病如鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎等爲主。
林意旋指出，近年來有不少民眾因工作壓力大，出現肌肉痠痛、睡眠障礙等症狀而來求診，此外加上現今飲食型態西化，三餐外食造成肥胖、胰島素阻抗、高血脂或代謝症候群等問題， 使民眾求診量日漸增加。
桃園長庚中醫藥劑部副科主任陳立偉表示，隨著中醫逐漸細分類科，包括內兒科、針灸科等藥品越來越多，中藥師依據中醫師開立處方提供藥材，有的藥材需內服經過熬煮成液態，有的外用則需另製成膏狀或液狀，其功效皆不同。
陳立偉指出，處理中藥煎煮相當耗時，且需依照不同藥材來進行熬煮，例如用於調控血壓、安眠鎮靜的龍骨、牡蠣殼等中藥材，需經過久煎才能將藥效熬出，而像是花草等內含精油藥材則需「後下」，在起鍋前15分鐘才能放進鍋裡煮，雖藥包外會提供煎煮方式，但大多民眾不會煮，不小心煮太久或煮乾燒焦，反而損壞藥材，因此僅2至3成民眾會自行帶回家熬煮，約7成民眾請醫院代製。
陳立偉表示，20年前中藥劑製代製費用落在35元，至今從未調整，而全台其他醫院代製費約落在60元左右，長庚中藥代製費相對「物美價廉」，但因應近年需求量大增，藥師製藥速度趕不上供藥速度，隨著成本增加、原物料物價調漲及一例一休新制影響，決定自今年6月3日起調整中藥製劑代製費至60元，以維持製藥品質。
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