銀髮族養成運動習慣 三熱身部位減少肌肉傷害

2019-06-06 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



長者運動前應先注意自身的身體狀況，若有血壓不穩定、心臟不適、氣喘等症狀應先休息。圖／桃園醫院提供 分享 facebook 有鑑於高齡化社會的來臨，平時沒有運動習慣的長者，經常會因為年紀的增長、關節的退化、肌肉力量和柔軟度下降、以及心肺功能的退化等因素，進而影響長者出門社交的意願、情緒容易低落、且易增加跌倒風險。為讓長輩保持良好運動習慣，衛生福利部桃園醫院社區護理長劉美玲，今年和物理治療師詹禹慈，也在各社區關懷據點中，親自教導長輩簡單幾項運動，用正確方法擁有健康身體。

詹禹慈表示，國民健康署建議，擁有運動習慣的長者，建議每周從事5天以上的有氧運動，活動時間至少維持10分鐘以上，每周至少有150分鐘以上中等強度的運動，時間可依據長者的身體狀況進行調整，活動強度可以保持有點喘，但仍可以與人講話的程度，因此，多建議長者能先從簡單的步行或是健走運動來培養運動習慣。

詹禹慈指出，長者在運動前應先注意自身的身體狀況，若有血壓不穩定、心臟不適、氣喘等症狀應先休息，並且運動時應穿著適合運動的運動鞋以及輕便運動衣，在真正的運動開始前應先執行適當的伸展作為熱身，以減少運動過程中的肌肉傷害，例如肩頸、腿後肌群、臀肌伸展，建議1次維持15秒，總共做10次。