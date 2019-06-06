「手」護國家級山海圳 30人雙手打造156公尺步道
農委會會林務局及嘉義林區管理處與台灣千里步道協會在烏山嶺東西口步道共同辦理手作步道培訓課程，近30名的參訓人員包含台南天埔社區、北門地區及嘉義十字社區、屏東萬安社區等協會幹部及各林管處相關人員，在一天5小時的時間內，運用現地取得的倒木、土石等自然素材，搭建護坡、階梯等必要設施，完成156公尺的手作步道，串連山海圳國家級綠道。
林務局表示，自2017年起就積極導入轄區內步道以手作步道整建之概念，減少設施物及機具進入山林，以保存山村步道傳統風貌。手作步道即透過就地取材，配合當地地形起伏，以手工的方式維護步道，呈現自然的山林風景，降低維護管理的成本。手作步道活動結合工作假期的方式也能帶動步道周邊社區生態旅遊，發展山村經濟，這次也開放社區參加培訓課程，學習步道路線調查的方法、定位步道等級、選擇施工方法、認識施工工具與施作安全。
嘉義林管處長張岱指出，這次施作的烏山嶺東西口步道位於行政院國家發展委員會推動「山海圳國家級綠道」的中間路段，是路線從水圳文化遺跡轉換至鄒族原鄉風貌之處，也是60年代「東西口健行」的主要路線。
「山海圳國家級綠道」自鹽水溪口海拔0公尺啟程，沿嘉南大圳南幹線往東北至烏山嶺東西口步道至曾文水庫，再接往鄒族生活區域、阿里山、塔塔加，一路可至海拔3952公尺的玉山。目前正由林務局辦理整體規畫案，並陸續與沿線相關單位與社區召開說明會，期待透過「山海圳國家級綠道」的推動，帶動山村的生態旅遊。
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