杉林溪20萬朵繡球花同時綻放 夏夜可看璀燦銀河星光

2019-06-06 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



杉林溪迎來全台最盛大的繡球花季，20萬朵同時盛開的花季美景在眼前。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 海拔1600公尺的杉林溪森林生態度假園區，有台灣夢幻仙境美譽，園區結合森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，最特別的是，山上平均溫度較平地低12℃，所營造出清幽、靜謐、涼爽的氛圍，最近迎來全台最盛大的繡球花季，20萬朵同時盛開的花季美景，就像一顆顆待嫁姑娘手中捧著的大繡球，而完全無光害森林園區，今年被選為南投星空季最重要的賞星景點之一。

自然教育中心館長江華章指出，杉林溪氣候特別適合繡球花栽培，遍植於園區的繡球花約有5萬株，有桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅及淡紫等顏色，是目前台灣最大規模繡球花培育觀賞景點，繡球花通常數十朵或數百朵花聚生成球狀，因此被稱為繡球花，6月至8月底盛開時節，經常數量超過20萬朵開滿枝稍，爭奇鬥艷。