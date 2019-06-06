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賴忠瑋：端午連假都悶熱 紫外線過量到危險級

2019-06-06 07:55聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險公司預報員賴忠瑋說，今天全台灣仍然悶熱、紫外線指數過量到危險級，預計類似穩定的天氣持續到端午三天連假結束，甚至到下周一。下周二到五鋒面南下影響台灣，可能有較大雨勢出現。

賴忠瑋在臉書發文說，今天晴朗悶熱，清晨中部以北和東部各地多有25到26度，南部則已經有27到28度；預計中午各地氣溫將有32到33度，大台北盆地和南部部分地區則有機會達35度。山區留意午後雷陣雨。

他表示，這麼熱的天氣主要是偏南風所帶來的影響。賴忠瑋說，目前太平洋高壓往西延伸到台灣及南海附近，帶來偏南風、西南風及沉降氣流，雲系不容易生成。北方的鋒面位置也較遠，低壓中心已經東移到山東及朝鮮半島附近，因此台灣附近的水氣及雲量都偏少，可以看見明顯的陽光。南風帶來暖空氣會使溫度上升，陽光也會使白天氣溫上升的速度很快。

端午三天連續假期很適合規畫外出行程，不過賴忠瑋提醒，前往山區還是要特別注意天氣變化及安全。另外也要注意空氣品質，因為穩定的天氣通常擴散條件都不太好，陽光很強也容易在中午前後讓臭氧濃度上升。

賴忠瑋表示，北方的鋒面雲系最快下周一左右南下接近台灣北部海面，特別注意的是下周二到周五，除了鋒面南下將直接影響台灣，帶來不穩定的大氣環境之外，西南風的增強會帶來豐沛水氣，在台灣及附近區域產生大範圍的對流雲系，也就是說下周要留意會有較大雨勢出現的可能性。

他說，如果鋒面滯留在台灣上空，會使降雨時間拉長，不過仍要看鋒面停留的位置。

中央氣象局則說，下周日（9日）至下周三各地降雨的時間將逐漸增多，雨區範圍慢慢擴大，西半部及東北部地區整天都有短暫陣雨或雷雨出現的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，一直到周六都有機率受鋒面影響，天氣不穩定。

中央氣象局說，今天各地高溫普遍都在32至35度，尤其台北盆地及南部近山區平地或河...
中央氣象局說，今天各地高溫普遍都在32至35度，尤其台北盆地及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度，戶外活動請多補充水分，做好防曬措施以免中暑。本報資料照片
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