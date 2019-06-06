台南芒果豐收上市 南化芒果市集下周一開市

2019-06-06 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



根據台南市農業局統計，今年因天候正常，適合芒果生長，台南左鎮、玉井、南化、楠西、大內、官田等主要芒果產地，無論是金煌、愛文、黑香等品種芒果的產量，預估會比去年多出2到3成，但因為去年產量短少，今年恢復往年水平，算是豐收的一年，消費者可以大飽口福。

台南愛文芒果比屏東產季晚，今年預估在6月中旬將進入盛產，南化區主要以生產愛文芒果為主力，全區芒果種植面積將近1300公頃，總幹事溫進添表示，今年氣候穩定芒果豐收，但去年產量減一半，今年是恢復水準，芒果集貨場下周一將開市。玉井區農會台灣下單日本取貨及台灣下單大陸取貨，都已開始預訂。

至於外銷訂單，溫進添表示，今年外銷訂單仍以大陸地區最夯，日本和韓國外銷訂單也陸續洽談中，檢疫官已進駐，藥檢都陸續進行中。外銷價格尚未開出，但希望輔導農民讓業者開出好價格。

台南市府今天召開「臺南國際芒果節」籌備會議，農糧署、市府交通局、新聞處、農業局、大內、官田、左鎮、玉井、南化、楠西等區公所、農會代表等單位進行協商。確定「臺南國際芒果節」從6月22日至7月14日舉行，期間並在走馬瀨農場、官田、大內、玉井、楠西、南化、左鎮舉行大型活動。