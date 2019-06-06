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吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，下周二梅雨季第5道鋒面接近，比起前四道的影響時間更長、可能累積較多雨量，同時有伴隨劇烈天氣的機率。

吳德榮說，今、明（6、7日）兩天鋒面北移，台灣天氣熱、紫外線強，應注意防晒、防中暑。午後熱力的舉升作用仍會帶來局部陣雨或雷雨，大部分在山區及少部分鄰近的平地，局部地區有較大雨勢。明晨西南風仍有為西南部沿海帶來局部短暫陣雨的機率。今天北部氣溫約24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至34度。

他指出，最新模式模擬顯示，周六至下周一滯留鋒逐漸回到北部海面，但台灣在暖氣團內，天氣悶熱。大氣趨不穩定，除了午後熱力作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形的舉升作用逐日增強、降雨也會逐日增多。

下周二起的鋒面將在台灣附近徘徊數日。吳德榮說，模式模擬也顯示，西南氣流輸送不穩定的大氣至台灣附近，提供中尺度對流系統發展的環境，伴隨劇烈天氣的機率高。

中央氣象局說，今天太平洋高壓勢力比昨天稍微減弱，各地大多仍是多雲到晴的天氣，但午後降雨的範圍會比昨天廣泛一些。除各地山區仍容易出現午後雷陣雨外，中部以北及東北部平地出現午後雷雨的雨勢也較昨天明顯，提醒午後外出時多留意天氣的變化，花東一帶有不定時零星短暫陣雨。

至於氣溫方面，氣象局指出，沒下雨時天氣悶熱，各地高溫普遍都在32至35度，尤其台北盆地及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度，戶外活動請多補充水分，並做好防曬措施以免中暑。

氣象專家吳德榮說，下周二梅雨季第5道鋒面接近，比起前四道的影響時間更長、可能累積...
氣象專家吳德榮說，下周二梅雨季第5道鋒面接近，比起前四道的影響時間更長、可能累積較多雨量，同時有伴隨劇烈天氣的機率。本報資料照片
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