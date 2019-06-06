親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

陰謀論四起… 將相之爭：國民黨自己看不到的問題

罕病20／曾命懸一線 首位健保給付罕病用藥者33歲了

2019-06-06 07:06聯合報 記者羅真╱即時報導

個頭不高，33歲的蕭仁豪熱愛攝影及舞台設計，假日常騎車四處拍照，泡在咖啡店看書，文青模樣，外表看不出他是罕病患者，因罹患高雪氏症，年幼時腹部鼓脹、性命垂危，在罕病基金會創辦人曾敏傑、陳莉茵奔走下，他成為國內第一個健保給付昂貴罕病藥物的病例，也揭開台灣罕病立法序幕。

1999年6月6日，20年前的今天台灣罕見疾病基金會成立，在曾敏傑及創辦人陳莉茵堅持及努力下，結合醫界與媒體的力量，讓台灣於2000年通過「罕見疾病防治及藥物法」，成為全球第五個立法保障罕病者用藥和生存權的國家，迄今超過15000名患者受惠。

罕病基金會共同創辦人曾敏傑說，基金會的創立不全是悲情，悲情僅是個案故事的開始，理性才能喚起政府正視罕病，罕病可能發生在任何人身上，而社會接納罕病是世界趨勢。

前衛生署長李明亮說，罕病考驗一個國家人民的道德和社會的成熟度，每個人都有罹患罕病的風險，「即便是正常人，難保下一代不會罹患罕病」，社會需要同理心。

見證罕病立法的中研院院士陳垣崇指出，台灣蕞爾小島，卻發揮最大美善與包容，當時國人發揮愛心、同理心，踴躍捐款，支持病家，在罕病病友照顧權益上領先其他國家。

健保給付孤兒藥 補足社會支持

台大小兒科教授胡務亮指出，早年病家只能靠自身力量，尋求社會協助，基金會創建後，積極推動罕病法、健保給付孤兒藥，敦促政府進步，補足社會支持。

基金會成立前，曾、陳兩人攜手寫陳情信給官員、請託媒體、四處募款，為了當時十三歲蕭仁豪請命，病兒家境窮困，付不起昂貴藥價，命在旦夕。所幸健保給付藥費，小仁豪活下來，現在的他每月定期捐款給基金會，「希望可以幫助際遇相似的孩子」。

罕病基金會董事長林炫沛表示，基金會創建後，將發生率在萬分之一以下的疾病歸類為「罕見疾病」，這項專有名詞才在中文世界被建立，迄今基金會服務256種病類、約1萬5000人次，超過政府公告223種病類。

今年曾敏傑更為台爭光，獲得世界罕病組織及加拿大罕病組織肯定，頒發國際罕病英雄獎，成為國際典範。他說，罕病家庭面臨結婚、懷孕和生產等階段，基金會進一步提供遺傳諮詢、產前診斷、二代新生兒篩檢等措施，但民間力量有限，盼政府多投入資源，嘉惠更多病友。

現任國防醫學院藥學研究所特聘教授胡幼圃，為罕病法立法的幕後功臣之一，擔任衛生署藥政處長時，草擬草案內容，並通過三讀立法，讓台灣成為全世界第五個為罕見疾病治療藥物引進、運用及疾病防治立法的國家。

現階段 罕病用藥出現2困境

曾擔任新藥審議委員會委員超過15年的胡幼圃點出了現階段罕病用藥的兩大困境，一是關於藥物研發，由於人數稀少，藥廠缺乏研發新藥動力，建議由國家撥預算，鼓勵國內藥廠研發罕病新藥。

一是藥費，罕病就醫可免部分負擔。極少藥品認定為罕藥，但未取得許可證，卻因罕病無藥可醫而使用，可能造成浪費甚至傷害，若加收部分負擔，或可使上述情況回歸正常。

立法委員吳玉琴則道出罕病用藥的另一危機，那就是健保署調整藥價，可能讓罕病原廠藥考慮退場，健保署應確保每一名罕病孩子都可順利獲得治療。此外，長照2.0也應針對罕病患者，擬定特殊照護訓練。

•罕病基金會重要發展

1999.6.6 罕見疾病基金會成立

2000.1.14 罕見疾病防治及藥物法三讀通過

2000.12 推動二代新生兒篩檢計畫

2002. 9 罕病全數納入重大傷病保障

2005. 1 健保將罕病用藥列入專款專用

2006.7 二代新生兒篩檢計畫獲衛生署同意增列六項篩檢項目

2010.12  啟動罕見疾病福利家園專案

資料來源／財團法人罕見疾病基金會

前衛生署長李明亮（左）與罕見疾病基金會創辦人陳莉茵（右）。記者侯永全／攝影
前衛生署長李明亮（左）與罕見疾病基金會創辦人陳莉茵（右）。記者侯永全／攝影
分享
罕見疾病基金會共同創辦人曾敏傑投入關懷罕病20年，日前獲得「國際罕病英雄獎（In...
罕見疾病基金會共同創辦人曾敏傑投入關懷罕病20年，日前獲得「國際罕病英雄獎（International Rare Hero Award）」。記者邱德祥／攝影
分享
蕭仁豪在用藥治療後，順利長大，現在從事舞台設計，假日常四處拍攝，過得如正常人生活...
蕭仁豪在用藥治療後，順利長大，現在從事舞台設計，假日常四處拍攝，過得如正常人生活。記者黃仲裕／攝影
分享
1998年基金會成立前，為搶救高雪氏症男孩蕭仁豪(右) ，召開記者會呼籲大眾正視...
1998年基金會成立前，為搶救高雪氏症男孩蕭仁豪(右) ，召開記者會呼籲大眾正視罕病患者權益，終使政府通過健保給付藥物，讓仁豪順利長大。圖／蕭仁豪母親提供
分享
罕見疾病基金會共同創辦人曾敏傑，日前獲得「國際罕病英雄獎（Internation...
罕見疾病基金會共同創辦人曾敏傑，日前獲得「國際罕病英雄獎（International Rare Hero Award）」。記者邱德祥／攝影
分享

罕見疾病健保
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

加速汰換舊機車 四行程也有補助了

2019-06-06 00:38

Uber條款今公告 限時租、日租

2019-06-06 00:38

高鐵延伸到宜蘭？ 賀陳旦：不如發展轉乘

2019-06-06 00:38

花草茶別當水喝 飲用有禁忌

2019-06-05 23:54

花蓮近海凌晨規模4.5地震 最大震度4級

2019-06-06 04:29

台南芒果豐收上市 南化芒果市集下周一開市

2019-06-06 07:41

小心失智！ 中年男常忘東忘西竟是因血糖過低

2019-06-06 07:41

吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35

罕病20／罕病基金會請命 罕藥應優先救助

2019-06-06 07:08

罕病20／打造福利家園 罕病病友展笑顏

2019-06-06 07:07

罕病20／陳莉茵的眼淚 翻轉國人對罕病偏見

2019-06-06 07:06

臭氧濃度偏高 北部今午後空品恐亮橘燈

2019-06-06 05:30

「你的靈魂是非賣品」 黃勝雄微電影北醫大首映

2019-06-06 04:36

健康你我他╱假日「手機關閉日」 晚上10點後也禁用

2019-06-05 23:58

肝癌二線標靶藥 6月起納入健保

2019-06-05 23:52

嘉基援外 獲國際醫療典範獎

2019-06-05 23:46

健康主題館／老來防跌 訓練肌力腦力

2019-06-05 23:40

高市登革熱防疫 韓國瑜：從寬調動預備金

2019-06-05 23:26

義大利麵半價、打卡送雞腿串燒！「鳥丈端爐燒、石壁家」進駐美麗華了

2019-06-05 23:03

金融業首例！北富銀慶端午，萬份香包、艾草免費送

2019-06-05 23:03

20年沒漲 桃園長庚醫院中藥代製費35→60元

2019-06-05 22:48

六年養出新品種 花蓮萱草花海免費入場拍美照

2019-06-05 22:30

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42

影／農委會提高公糧收購量 農民：稻作病害欠收新政策無感

2019-06-05 20:56

口腔癌前病變並不是口腔癌 及早治療可降低罹癌率

2019-06-05 20:03

登革熱經費只用四分之一？ 高市：不足以用於嚴峻疫情

2019-06-05 19:42

台鐵132周年 蘇貞昌勉勵：要準點

2019-06-05 18:33

端午節前毛豬拍賣價回穩 婆婆媽媽荷包少失血

2019-06-05 18:32

高雄登革熱再爆一例 疾管署：家中養蚊最高罰1.5萬

2019-06-05 18:17

喪假出遊可不可？父親過世帶家人散心被扣薪 網怒批公司「管太寬」

2019-06-05 18:14

願景／給孩子藝術想像翅膀 法藍瓷資助偏鄉校30萬元

2019-06-05 18:11

白肉比紅肉還健康？ 研究：半斤八兩

2019-06-05 18:04

紙餐具不歸路／紙餐具湯水易沾黏 回收商嘆分類難

2019-06-05 18:04

影╱紙餐盒用多回收難 回收商：只好加派人手挑出來

2019-06-05 18:01

影╱交大師生前進大煙囪 VR再現歷史現場

2019-06-05 17:54

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40
看更多

熱門文章

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？友笑「白痴」

2019-06-05 09:40

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-05 09:33

影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

2019-06-05 11:00

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

暑假遊澎湖 湖西小鎮好行巴士免費搭

2019-06-05 09:06

桃機第三航廈主體三度流標 林佳龍曝解套辦法

2019-06-05 11:45

加速汰換舊機車 四行程也有補助了

2019-06-06 00:38

鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42

天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

大樂透端午加碼百萬 94%為一注獨得

2019-06-05 16:30

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20

林佳龍：啟動評估高鐵延伸到宜蘭 交通部開放態度

2019-06-05 11:34

晚期肝癌患者福音 6月起二線標靶藥納健保

2019-06-05 12:52

韓國「新村」6月5日首賣第1餐 200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05

春秋航空7月4日首開高雄直飛寧波航線 2小時抵達

2019-06-05 12:01

芒果椪一夏！ 看到愛文與台南椪餅的創意新吃法

2019-06-05 07:57

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00

6月15日正式開幕！來蘋果旗艦店Apple信義A13 感受在地創作力

2019-06-05 09:58

今天各地炎熱 周六鋒面接近恐出現較大雨勢

2019-06-05 08:54

85度C酷夏推網美系清涼氣泡飲 芋頭鮮奶6/15-18再衝第二杯半價

2019-06-05 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top