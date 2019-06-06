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「你的靈魂是非賣品」 黃勝雄微電影北醫大首映

2019-06-06 04:36聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台北醫學大學今天在跨領域學院舉辦黃勝雄醫師微電影「你的靈魂是非賣品」首映會。北醫大表示，當年放棄美國優渥的名醫生活，回來花蓮一肩扛起門諾醫院重責大任的前院長黃勝雄，守護花東民眾健康的故事，感動無數國人。如今將這故事拍成微電影，希望以更貼近年輕學子的閱聽方式呈現，找回從醫的初衷與熱忱，持續推動台灣的醫學人文典範教育。

北醫大副校長朱娟秀、醫學院院長郭漢彬、副院長劉燦宏等師長，以及導演葉明勳、演員管罄、溫吉興、作家駱以軍等人都聯袂出席首映會，與現場參與者、學生分享影片的拍攝理念及製作歷程。

「你的靈魂是非賣品」以北醫大傑出校友、醫療奉獻獎得主黃勝雄醫師為故事藍本，微電影片名也改寫自黃勝雄的回憶錄「回台灣買靈魂」。被史懷哲傳記所啟發，行醫近半世紀的黃勝雄醫師（溫吉興飾演），與因醫病爭執而對從醫之路感到茫然的住院醫師林柔妡（管罄飾演），在各自前往門諾醫院的旅程上，相遇於太平洋前，分享彼此行醫歷程的點滴，找到了人生價值與從醫初衷。

北醫大表示，當年放棄美國優渥的名醫生活，回來花蓮一肩扛起門諾醫院重責大任的前院長黃勝雄，守護花東民眾健康的故事，感動無數國人。如今將這故事拍成微電影「你的靈魂是非賣品」，希望以更貼近年輕學子的閱聽方式呈現，找回從醫的初衷與熱忱，持續推動台灣的醫學人文典範教育。

被譽為「台灣史懷哲」的黃勝雄，1938年生於南投縣草屯鎮，是北醫大醫學系第二屆校友。畢業後赴美深造，成為享譽美國的腦神經外科權威，曾是美國雷根總統隨行醫療團的指定醫師，更被美國醫界盛讚為「Doctor's doctor（醫師的醫師）」，但他卻在事業巔峰時期，毅然決然回到台灣，來到花蓮投入偏鄉醫療。

「美國很近，花蓮很遠！」黃勝雄受到門諾醫院前任院長薄柔纜一句話感召，「台灣的醫師寧願去美國，卻沒有人願意來花蓮」，讓他決定辭去美國醫學院教授職務，「回台灣買靈魂」。

「如果我不在醫療資源少的地方服務，只在美國過優渥的生活，我感覺我好像是個失去靈魂的人。」1993年黃勝雄接下薄柔纜的擔子，來到花蓮基督教門諾醫院擔任院長，一待就是22年，即使退休後，仍繼續從事醫療、教學、慈善及宣道工作，實為台灣仁醫典範。

該如何在螢幕上說他的故事，北醫大醫學院與人文藝術中心合作，委託讀角窗拍攝團隊攝製，耗時逾半年討論腳本與前置作業，用貼近年輕族群的微電影呈現，完成首部醫學人文典範系列微電影「你的靈魂是非賣品」，盼讓北醫大師生實踐與體會「活出來的醫學人文」。

片中黃勝雄醫師即使不在醫院，遇到急症路人的他，立刻轉為醫師身分予以急救，與茫然或屈從於現實的年輕醫師形成了強烈的對比。這與許多抱持著理想的菜鳥醫師，才剛在醫療領域初試啼聲，就遇到醫病糾紛等挫折，懷疑自己是否適合當醫生，在看完這部微電影後，應該可以找到答案。

「用心付出，並且讓做的事情有價值」、「來到花蓮門諾，才發現這裡物質資源雖然不如臺北，但面對太平洋的人，心靈富足卻是遠超過都市人的！」劇中黃勝雄醫師的經典台詞，都可以讓年輕學子更確定前進的方向。

值得一提的是，作家駱以軍在劇中客串一角，飾演「計程車司機」，這也是駱以軍首度獻上螢幕處女秀，他自嘲自己是「被文學耽誤的搞笑阿北演員」，看了預告片後，許多學生都誇他演技自然，片尾彩蛋也一定不能錯過！

北醫大表示，未來「你的靈魂是非賣品」微電影也將透過網路平台播放，使動人的人物傳記更生活化且具感染力，不僅厚植醫學生同理、關懷的人文素養，也盼藉由影像傳遞，讓醫者仁心永流傳。

「你的靈魂是非賣品」微電影以北醫大傑出校友黃勝雄醫師故事為藍本，盼持續推動台灣的...
「你的靈魂是非賣品」微電影以北醫大傑出校友黃勝雄醫師故事為藍本，盼持續推動台灣的醫學人文典範教育。圖／北醫大提供
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「你的靈魂是非賣品」描述放棄美國優渥名醫生活的黃勝雄醫師，回到台灣守護花東鄉親健...
「你的靈魂是非賣品」描述放棄美國優渥名醫生活的黃勝雄醫師，回到台灣守護花東鄉親健康的故事。圖／北醫大提供
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