技職業師占比鬆綁 取消25％上限

2019-06-05 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



技職教育長期挨批「產學落差」，教育部近日決定加強導入專業師資，修訂「專科學校專業及技術教師遴聘辦法」，取消技職業師不得超過學校專任教師25％的人數限制，全面鬆綁給予學校自主聘用人力空間，新制於今年8月實施上路。

教育部技職司專門委員胡士琳表示，技職教育重視實務教學需求，政策也鼓勵學校廣聘專業教師，因此修法取消限制。

台北科技大學教務長楊士萱認為，此次修法有助技職教育更實務化。北科大目前聘有多位兼任技職業師，以及一位專任業師，近日校內「技優專班」，也有意增聘更多位專任業師，培力具潛力的年輕國手。他表示，業師能提供學生更多職場導向的知能，擔任學生的就業導師。

但有教師團體擔憂，修法後，恐有學校大量聘用低薪技師，產生排擠專任老師狀況。對此，胡士琳表示，依教育部最新統計，目前國內技職業師僅52位，占比不高，且功能主要在於產學接軌、補強學生實務經驗，不會壓縮專任教師的教學任務；若學校新聘太多技職業師，也會加強教學品質查核。

此外，本次修法也調整各校聘任業師的外審程序，應比照其他校內教師之規定。胡士琳表示，依現行規定，業師的資格審定，例如具體事蹟、特殊專業實務經驗、造詣或成就之認定，應先送校外學者或專家2人以上審查，但實務上，若2位審查者意見分歧，往往須增加其他行政作業，例如委由第三方審查等，延宕審查時程。