新住民二代學生已31萬人 這縣占比最高達2成7

2019-06-05 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



教育部發布最新統計，國內從幼兒園到大專的新住民二代學生已超過31萬人，其中過半念國中小，多數是東南亞新二代。

教育部指出，受社經環境變遷，人口結構改變，出生率自民國87年劇降以來，少子化已於93學年起衝擊國小之新生人數，並逐步向上波及各教育階段之生源。

另一方面，國人與外國籍人士之結婚登記人數由92年高峰之5.46 萬人逐年下降至102年之1.95 萬人，再緩和回升至107年的2.06 萬人，而來自大陸及東南亞者之占比亦由92 年之95.24%持續下降至107 年之76.15%，致107 年生母為新住民之出生嬰兒數1.12 萬人，比重由92 年之13.37%下降至107年之6.15%。

教育部統計，隨國人與外籍人士結婚人數逐年減少，新住民二代就讀國中小人數3年前開始下滑，107學年共16萬6081人，較上學年減少約8%，占總數9.36%。

分析國中小新二代父或母方的國籍，以大陸籍約占4成2最多，其他約半數來自東南亞，以越南籍近3成9最多；以地區來看，新北市國中小有2.8萬多名新二代最多，其次是桃園市2萬323 人；占比最多的是連江縣，國中小多達2成7學生是新二代，金門也有22.39%。