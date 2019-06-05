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義大利麵半價、打卡送雞腿串燒！「鳥丈端爐燒、石壁家」進駐美麗華了

2019-06-05 23:03聯合報 記者陳睿中╱即時報導

美麗華近期針對5樓美食街進行大規模改裝，包括鳥丈端爐燒、SPIGA石壁家、唐點小聚、Meat Love等多間知名餐廳也進駐其中。為慶祝開幕，鳥丈端爐燒將於6月6日～6月8日期間，推出贈送餐廳料理的戳戳樂活動；石壁家則有「義大利麵半價」的開幕慶活動，

來自日本的義大利麵「石壁家」（SPIGA），最大的特色就是每日於店舖內新鮮製作生麵條，並透過和洋融合的手法，設計出充滿特色的義大利麵點。新開幕的石壁家美麗華店，為在台第4家分店，亦是該品牌首次進駐北市百貨。

石壁家開幕就推出「澎湖海鮮季」，將小管、野生明蝦等食材入菜，結合新推出的墨魚麵、有機羽衣甘藍麵，設計出6款全新的料理。「明太子花枝墨魚披薩」，將黑色的餅皮刷上一層明太子美乃滋，並鋪上澎湖小卷與起司調味，充滿濃濃海味，售價280元。「蒜辣小管羽衣甘藍義大利麵」，則是讓呈現自然翠綠色的羽衣甘藍麵條與蒜辣小管相互搭配，每份360元。

另外，以15公分長的澎湖野生大明蝦為主角的「明蝦蘆筍蝦醬義大利麵」，每份450元，還有煙花女小管筆管麵、蘑菇蒜辣小管、羽衣甘藍濃湯等等不同的菜色，售價自65～360元。

來自千葉的「鳥丈端爐燒」，則是供應有以時令海鮮、小農時蔬為主角的炭火燒烤店。店內更有延續「船槳」遞送烤魚的傳統，讓民眾用餐之餘，也能體驗到日本東北的經典用餐型態。

在新開幕的鳥丈端爐燒美麗華店，同樣使用玳瑁石斑、青嘴等澎湖海味入菜，並依照不同魚種特性，以鹽烤、酒粕、煮付等三種料理手法調理，藉以傳達最鮮甜的滋味。另外包括嘉臘魚、鐵甲兵魚、紅條等澎湖魚種，亦是開幕期間的重點魚種。澎湖絲瓜、澎湖狗母魚丸等在地特產，也透過燒烤、入湯等方式料理，帶來時令的好滋味。針對美麗華的用餐型態，也以澎湖海鮮為主題設計「澎湖烤魚套餐」，將原有套餐的菜色升級，更添美味。

為慶祝開幕，石壁家於6月6日至6月8日期間，推出前30名享用義大利麵半價的優惠；6月6日起，單筆消費滿800元即贈筷子一雙（贈完為止）；6月9日至6月16日，打卡即贈酥炸魚柳條。6月10日至6月30日，憑美麗華電影票根消費，可免費兌換可爾必思飲品一杯。

鳥丈端爐燒則是在6月6日至6月8日期間，提供每日前30名享「戳戳樂」活動，內含贈送招牌料理、清酒買1送1等不同優惠。6月9日至6月30日，打卡即贈紅標SASSO土雞三星蔥雞腿肉串；憑美麗華票根，再送一品料理。

以船槳送上烤魚，乃是鳥丈端爐燒延續宮城縣的飲食傳統。記者陳睿中／攝影
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煙花女小管筆管麵，每份360元。記者陳睿中／攝影
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石壁家開幕推出「澎湖海鮮季」，將小管、野生明蝦等食材入菜，推出6款新菜。記者陳睿...
石壁家開幕推出「澎湖海鮮季」，將小管、野生明蝦等食材入菜，推出6款新菜。記者陳睿中／攝影
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以15公分長的澎湖野生大明蝦為主角的「明蝦蘆筍蝦醬義大利麵」，每份450元。記者...
以15公分長的澎湖野生大明蝦為主角的「明蝦蘆筍蝦醬義大利麵」，每份450元。記者陳睿中／攝影
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來自澎湖的海味，藉由鹽烤、酒粕、煮付等不同手法調理，更顯鮮甜。記者陳睿中／攝影
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鳥丈端爐燒售有多款以備長炭燒烤的串燒料理。記者陳睿中／攝影
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鳥丈端爐燒進駐美麗華，推出一系列以澎湖時令為主的料理。記者陳睿中／攝影
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