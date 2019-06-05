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雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

六年養出新品種 花蓮萱草花海免費入場拍美照

2019-06-05 22:30聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

農委會花蓮區農業改良場研發新品種「萱草花蓮6號」，花瓣是討喜的橘紅色，中間還有紅色條帶，宛如緞帶，十分具有特色。目前花蓮吉安鄉已經栽種一公頃的萱草花蓮1號至5號，開花期間免費開放參觀，成為熱門打卡景點；農委會未來將授權萱草花蓮6號給業者栽種，打造更繽紛的萱草花海。

作物改良課助理研究員張芝蓉說，花蓮改良場民國91年開始改良萱草品種，引進國外品種雜交選育，必須適應台灣氣候才能授粉雜交，還要觀察花期、開花特性、調查抗病性，因此育種時間漫長，研發一個新品種需要五到六年時間。目前已經培育出萱草花蓮1號至5號，今年再推出6號「菊之樂」，3月已經提送申請品種權。

張芝蓉說，6號跟之前品種最大不同是花瓣是橘紅色、還有紅色條帶，聞起來有股特別香氣，此外花梗特別長，可用作不同庭園景觀、花盤布置，也可以剪下作為盆花擺飾。

目前萱草花蓮1至6號花期不同，每年4至6月都有不同花形、花色可以欣賞。除了適合居家盆栽，也可以種植於休閒農場的庭園景觀，打造大片、壯觀的花海。農委會推廣農民栽種，現在花蓮吉安鄉種植面積已經達到一公頃，還會不定期舉辦導覽觀光活動，每到花季都吸引大批民眾前往拍照觀賞。

萱草花蓮1號名為「粉佳人」，每年4月上旬開花，是開花期最早的品種。2號名為「豔紅佳人」，具有多次抽花莖特性，可持續開花到9月。3號為「甜蜜佳人」，植株直立，花瓣為橙黃色的混色花，花瓣中段有紅色大眼圈。

萱草花蓮4號為「俏家人」，植株生育旺盛，花瓣為紅色的單色花，花朵外觀略呈三角形，內花瓣邊緣呈波浪狀。5號為「黃天鵝」，植株高大、幼葉表面有皺摺，花朵外觀呈三角形，花瓣為亮麗的黃色，屬單色花。6號「菊之樂」花朵帶有香氣，花瓣為橙紅色，還有紅色寬條帶，花心則為橙黃色。

萱草花蓮1號、2號、3號。記者吳姿賢／攝影
萱草花蓮1號、2號、3號。記者吳姿賢／攝影
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萱草花蓮4號、5號、6號。記者吳姿賢／攝影
萱草花蓮4號、5號、6號。記者吳姿賢／攝影
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