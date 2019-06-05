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雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

加速老舊機車汰換，環保署擬擴大補助範圍。現行汰舊換新補助僅限二行程機車換購電動機車，環保署研議明後兩年將十年或十五年以上車齡的四行程機車也納入補助，除了可換購電動機車，更首度開放換購七期燃油機車；每年約投入五億元經費，兩年總計十億元，正在蒐集各方意見，預估年底拍板定案。

根據環保署初步規畫，一○九年開始二行程機車或一定車齡的四行程機車，換購重型電動機車或七期燃油機車每輛可補助五千元，換購輕型電動機車每輛可補助三千元；一一○年補助分別遞減為三千元跟一千元。至於可申請補助的四行程機車車齡限制，已研擬十年以上或十五年以上兩種方案，仍須討論。

環保署表示，汰舊換新補助最晚只到一一○年底，因為一一一年起，市售燃油機車都應符合七期環保標準，較無鼓勵民眾換購的必要性。

目前淘汰二行程機車並換購電動機車有三千元至五千元補助，新購電動機車也有一千元至三千元補助，單純淘汰二行程機車則補助五百元；其中新購或單純淘汰補助部分，按原計畫僅到今年底為止，不再延長，明年起剩下汰舊換新補助。

環保署指出，去年電動機車售出約八萬輛，其中六萬輛是新購，兩萬輛來自老車換購、比率二成五。根據環保署低汙染車輛補助資訊網統計，一○六年換購加新購電動機車總輛數為二萬八八七四輛，補助總金額一億三千一百多萬元；一○七年分別大幅增長為七萬七二二三輛、三億八百多萬，顯示民眾對電動機車的需求量及接受度愈來愈高。

全台機車超過一千三百萬輛，其中二行程機車經過逐年鼓勵汰舊換新後，近兩年已淘汰將近五十萬輛，現僅剩七十多萬輛。明年主要汰換對象為四行程機車，據交通部統計，車齡十年以上者超過六百五十萬輛，十五年以上約三百五十萬輛。

加速老舊機車汰換，環保署明年起擬擴大補助範圍。本報資料照片
加速老舊機車汰換，環保署明年起擬擴大補助範圍。本報資料照片
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