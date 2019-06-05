巡迴醫療前進台中外埔 蔡其昌：照顧更全面

2019-06-05 20:11 中央社 台中5日電



台中市外埔區醫療資源缺乏，光田綜合醫院6月起前進外埔巡迴醫療，立法院副院長蔡其昌今天表示，醫療服務前進到偏鄉，讓居民更方便，希望更多醫療設備進駐，讓照顧更全面。

全民健保西醫醫療不足方案將平均醫病比逾1：2600人的地區，列為改善區域，外埔即其中之一，居民生病想到大醫院治療須花更多交通往返時間。

光田綜合醫院巡迴醫療自6月起前進外埔區，每週一、 週三有醫師、護理師和藥師駐診土城里活動中心，提供看病、檢驗及藥物諮詢服務，盼讓當地居民就醫更便利，提升鄰里醫療品質。

蔡其昌致詞時表示，感謝光田醫療服務前進到偏鄉，讓居民更方便，也希望有更多醫療設備、服務可以陸續進駐，讓照顧更全面。

台中市議員施志昌表示，甲安埔地區長期以來缺乏醫療資源，不僅醫院少，大安、外埔的診所也少。擔任偏鄉重要角色的衛生所，外埔衛生所一週僅有3個半天有門診，外埔居民必須花較多的交通時間去就醫。

光田綜合醫院醫療副院長黃崇濱指出，院內調查外埔居民就醫需求發現，外埔居民平均1年超過3300人至醫院神經內科諮詢與治療，是鄰里最有需求的科別，因此安排神經內科醫師固定每週三看診，週一安排內科醫師進駐。